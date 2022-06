Napoli, che beffa: un obiettivo di mercato sta per sfumare

Il Napoli è vicino a veder sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato per quanto riguarda il centrocampo, ecco di chi si tratta.

Giorni di mercato intensi in casa Napoli con il club azzurro al lavoro per rinforzare la squadra e consegnare a Spalletti una squadra competitiva che possa far bene tanto in Italia quanto in Europa. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli sta sondando diverse piste e sono molti i nomi presenti sulla lista dei desideri del club partenopeo.

Presto, però, il Napoli dovrebbe essere costretto a depennare uno dei nomi presenti su questa lista e che aveva in mente per rinforzare il centrocampo, ovvero quello di Morten Thorsby, giocatore della Sampdoria. Il centrocampista norvegese piace molto a Giuntoli e alla società partenopea, ma è difficile che il prossimo anno possa vestire la maglia azzurra.

Niente Thorsby per il Napoli, va alla Salernitana

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Morten Thosrby giocherà in Campania, ma non a Napoli bensì a Salerno con la maglia della Salernitana. Il noto quotidiano romano fa sapere come il club granata sia in pole nella corsa al giocatore, avendo già un accordo di massima con la Sampdoria che ha deciso di non rinnovare il suo contratto dopo non aver trovato l’accordo.

A confermare l’indiscrezione è stata anche una fonte vicina all’ambiente granata che ha raccontato come l’approdo di Thorsby a Salerno sia ormai cosa fatta, definendo il suo arrivo molto probabile. Thorsby viene da una gran stagione con la maglia blucerchiata ed è risultato secondo solo a Djuric nella graduatoria dei duelli aerei vinti.

Thorsby interessa al Napoli, ma il club azzurro non ha mai fatto alcun passo ufficiale diversamente dalla Salernitana, pronta a regalare a Nicola un centrocampista fisico e di esperienza. Adesso il Napoli dovrà valutare altri profili per rinforzare il proprio centrocampo, con Giuntoli che ha già pronte le alternative.

Oltre a Thorsby, infatti, il Napoli sta guardando altri due profili provenienti dal Sudamerica. Il primo è quello di Gabriel Menino, giovane talento classe 2000 del Palmeiras che ha già disputato più di quaranta partite nella Serie A brasiliana. Il secondo, invece, è quello di Marcelino Nunez, ventiduenne cileno che attualmente milita in patria nell’Universidad Catolica e già nel giro della nazionale cilena. Menino è un centrocampista centrale, mentre Nunez è un trequartista capace di giocare anche da mezzala.