Napoli, la nuova linea colpisce un reparto intero: che rivoluzione

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Numerose le operazioni messe in piedi dagli azzurri nel tentativo di rinforzare la rosa.

In questa fase dell’anno, con i ritiri precampionato alle porte, la maggior parte delle squadre di Serie A prova ad imbastire la squadre che la prossima stagione dovrà lottare per i rispettivi obiettivi. Tra queste sicuramente il Napoli di Spalletti, che avrà il compito, stando a quanto dichiarato dal presidente De Laurentiis, di provare a vincere finalmente il campionato.

Il Napoli che dal prossimo anno proverà a rincorrere per l’ennesima volta lo scudetto prova in questi giorni a stabilire una netta linea in sede di mercato. Le partenze di calciatori come Insigne e Ghoulam rappresentano un chiaro taglio con il passato. La probabilissima cessione di Politano, il segno che in squadra debba regnare l’equilibrio e la convergenza di vedute con il tecnico Luciano Spalletti.

Al momento, su tutte, tengono banco le situazioni di Koulibaly, Ruiz e Mertens. Nei primi due casi non si vorrebbe fare andare a scadenza i calciatori il prossimo anno, quindi o si passa per il rinnovo dei contratti oppure sarà addio. Nel caso di Mertens poi, e per la cronaca anche di Ospina, si parla di proposte che non hanno ancora convinto i calciatori ma che potranno in qualche modo portare ad inattesi colpi di scena.

In difesa Napoli pronto alla rivoluzione: si attendono segnali dall’Inghilterra

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna ha trattato l’argomento Napoli per quel che riguarda la ristrutturazione vera e propria di un intero comparto della rosa. La difesa, con la potenziale partenza di Kalidou Koulibaly potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Alcuni movimenti però potrebbero prescindere dall’addio eventuale del senegalese.

Si attendono segnali dal Brighton per Ostigard, uno dei calciatori sul taccuino di Giuntoli, affare dato per certo soltanto qualche giorno fa. Il calciatore a quanto pare vorrebbe Napoli, restano da limare alcune differenze tra domanda ed offerta tra le due società. In alternativa gli azzurri potrebbero comunque lanciarsi su Casale del Verona oppure su Kin Min-jae del Fenerbahce, due valide alternative al difensore ex Genoa. Ostigard alla fine dovrebbe essere il “prescelto”, ma il mercato, si sa, non conosce regole e dunque meglio cautelarsi in ogni caso.