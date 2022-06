Deulofeu, un insospettabile blocca il suo arrivo: è lui l’ostacolo

In questa fase molto delicata del mercato estivo, di fatto non ancora aperto, in Napoli è alle prese con scelte più che decisive.

Una delle trattative più estenuanti del momento è quella che riguarda gli azzurri e la stella spagnola dell’Udinese Gerard Deulofeu. Il campionato assolutamente inaspettato dell’attaccante ex Milan e Genoa ha chiaramente proiettato il calciatore verso un futuro lontano dal Friuli. La società più vicina al suo acquisto nelle scorse settimane è stata sicuramente il Napoli.

Il Corriere dello Sport nella sua odierna edizione ha affrontato il tema acuisti e cessioni in casa Napoli. Le dinamiche all’ombra del Vesuvio sono praticamente le stesse che periodicamente regolano le operazioni di compravendita di calciatori nella massima serie italiana. Acquisti si, ma prima bisogna vendere e provare a farlo bene. Senza alcun dubbio.

Che la società di Aurelio De Laurentiis sia partita a razzo nel tentativo di strappare il calciatore spagnolo Deulofeu non solo all’Udinese ma alla spietata concorrenza è cosa ormai risaputa. Ciò che invece passa in secondo piano agli occhi della pubblica opinione è la necessità da parte degli azzurri di liberarsi di alcuni profili in esubero prima di affondare il colpo decisivo per il bianconero, tra le rivelazioni della stagione appena conclusasi.

Prima dell’affondo a Deulofeu è necessario vendere un calciatore

L’ago della bilancia nella nemmeno poi tanto complessa trattativa che potrebbe portare Gerard Deulofeu in azzurro potrebbe essere un calciatore che puntualmente, anno dopo anno, finisce al centro dei possibili partenti, quasi mai convincente nel corso dei periodi in azzurro. Si tratta di Adam Ounas, sul quale avrebbero puntato forte diverse società di Serie A.

In merito alla questione il ds Cristiano Giuntoli è stato categorico: “Non svendiamo nessuno”, rispondendo a quelle che sono state nelle scorse settimane le voci che vedevano il calciatore ad esempio vicino al Monza. La valutazione dell’esterno d’attacco è di circa 10 milioni di euro, somma che andrebbe chiaramente investita sull’acquisto di un nuovo calciatore, con molta probabilità proprio Gerard Deulofeu. Le altre pretendenti insomma sono avvisate, Ounas non si muove se non per una offerta importante. Il mercato ci dirà, nelle prossime settimane cosa potrebbe realmente accadere.