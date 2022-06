Ospina, altro che Napoli: la tentazione è forte e lui ci pensa

Il portiere del Napoli David Ospina non ha ancora rinnovato, ma non ci sono segnali. Ora si parla di una forte tentazione per il colombiano

Tra il Napoli e David Ospina non si registrano segnali da settimane. Il portiere colombiano viaggia verso la scadenza di contratto, in arrivo giovedì prossimo, 30 giugno. Dal 1 luglio sarà un calciatore svincolato. Più passano i giorni più le distanze aumentano. La sensazione è che non arriveranno novità. Quindi Ospina lascerà il Napoli, salvo sorprese last minute. Ma quali?

Ad oggi, ed è così da ancora prima che finisse il campionato, il portiere non ha mai parlato. Per lui nemmeno qualche intervista post partita. Parlò il suo procuratore a fine aprile, lasciando capire che il calciatore era pronto a cercare squadra da giocatore libero. L’unico che ne ha parlato espressamente è Luciano Spalletti, che ne ha chiaramente chiesto la conferma. Inoltre, l’allenatore del Napoli ha indirettamente criticato i portieri che non sanno giocare coi piedi, cosa che Ospina sa fare benissimo. Eppure Spalletti e probabilmente gran parte della tifoseria dovrà rassegnarsi.

Ospina, arriva una super offerta dall’Arabia Saudita?

Ad oggi nessun segnale di rinnovo, ma nemmeno di riavvicinamento. A essere onesti non si ha nemmeno la certezza che una vera trattativa sia cominciata. Non si conoscono nemmeno le reali cifre del suo stipendio, perché questo è stato favorito dal Decreto Crescita. Quelle giuste dovrebbero essere di 2 milioni a stagione, di cui 1 che arriva (in sostanza) proprio da questa legge. Dalla prossima stagione il Decreto non varrebbe più, e per questo il Napoli avrebbe offerto solo 1.5 milioni, salito (forse) a 2.

Ma il portiere avrebbe chiesto sempre un aumento, ossia a 3 milioni l’anno. E di sicuro si guarda intorno: gli interessamenti non mancano, ma nelle ultime ore è arrivata una voce dall’Arabia Saudita che parla di un forte interesse dell’Al-Nassr, che avrebbe sondato anche Mertens. Sportitalia ha rilanciato la notizia, dicendo che la squadra araba sarebbe pronta a ingaggiare il colombiano con uno stipendio da oltre 3 milioni, e soprattutto avrebbe ricevuto il tanto atteso “sì”.