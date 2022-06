Il Napoli piomba sul bomber, spuntano le cifre: Mourinho lo conosce bene

Il Napoli piomba su un obiettivo di mercato della Roma per rafforzare il proprio reparto offensivo. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli è a caccia di un profilo per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club azzurro sta cercando soprattutto di rinforzarsi sugli esterni e sono davvero tanti i nomi sulla lista del ds dei partenopei Cristiano Giuntoli che sta valutando diverse piste.

Il club azzurro sta sondando davvero tante piste per capire chi puntare per aumentare la qualità sulle fasce. L’ultimo nome che è stato accostato al Napoli in ordine di tempo è quello di Ola Solbakken, esterno d’attacco norgevese che gioca in patria nel Bodo/Glimt, squadra che in molti hanno potuto ammirare nella scorsa Europa Conference League.

Il Napoli insidia la Roma per Solbakken

A riportare l’interesse del Napoli per Solbakken è stato il sito turco Hurriyet.com che spiega come il club azzurro sia una delle pretendenti per l’attaccante norvegese. Il giocatore classe 1998 piace anche alla Roma che ha già trovato un accordo con lui sulla base di un contratto quinquennale da 700mila euro a stagione.

Il club giallorosso, però, non ha ancora l’accordo con il Bodo/Glimt che per Solbakken chiede almeno 50 milioni di corone norvegesi, ovvero 5 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dalla Roma ed il Napoli ha deciso di inseririsi nella corsa a questo giocatore che proprio Mourinho e la Roma conoscono molto bene.

Nella scorsa Europa Conference League, Solbakken è andato a segno proprio contro i giallorossi nella fase a gironi, firmando una doppietta nel clamoroso 6-1 in Norvegia ed un gol nel 2-2 dell’Olimpico. L’esterno d’attacco norvegese è uno dei talenti più interessanti dell’Eliteserien ed a soli 23 anni ha dimostrato tanta personalità, attirando l’interesse di molti club.

Sempre come riportato dai colleghi turchi, Solbakken è seguito anche dal Galatasaray che si sta ricostruendo dopo un’ultima stagione disastrosa che lo ha fatto finire fuori dalle coppe europee il prossimo anno. La Roma non ha ancora affondato il colpo in maniera decisiva ed ora Napoli e Galatasaray sono pronte ad approfittarne, con entrambe che potrebbero soddisfare le richieste del club norvegese.