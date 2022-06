Il Napoli cambia idea su Meret? Accelerata per un vecchio pallino

Nuovo ribaltone in casa Napoli con gli azzurri che hanno deciso di accelerare su un vecchio obiettivo ed il rinnovo di Meret torna in bilico.

Il Napoli non ha ancora le idee molto chiare sul chi difenderà la sua porta il prossimo anno. Se David Ospina sembra ormai più fuori che dentro dal progetto azzurro, negli ultimi giorni si è parlato di una possibile permanenza di Alex Meret, con rinnovo di contratto e chiavi della porta azzurra in mano. Ma le cose sembrano vicine a cambiare ancora una volta.

Le parti si sono parlate nell’ultimo periodo, ma pare che il Napoli non sia ancora convinto di dare a Meret la titolarità il prossimo anno. Gli azzurri si stanno guardando intorno e sono intenzionati ad acquistare due nuovi portieri per la prossima stagione, con il club partenopeo che sarebbe in procinto di accelerare per un vecchio obiettivo di mercato.

Napoli, niente rinnovo per Meret: si punta Maximiano

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Napoli sta puntando con decisione a Luis Maximiano, estremo difensore del Granada che è nel mirino del club azzurro da molto. Il quotidiano madrileno parla di accelerata da parte del club partenopeo che vuole sfruttare la retrocessione del club andaluso per portare a casa il portiere classe ’99.

La retrocessione del Granada, infatti, ha fatto decrescere il valore della clausola rescissoria di Maximiano che da 25 milioni di euro è scesa a 12,5 milioni. Inoltre, il giocatore non ha alcuna intenzione di restare in Segunda Division ed ha chiesto di andare via, con il Napoli che potrebbe anche chiedere al Granada di impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il club azzurro sa di avere il coltello dalla parte del manico nella trattativa ed ora vuole trovare l’accordo con quello andaluso per velocizzare i tempi. E Meret? Niente rinnovo vorrà dire addio, con l’ex Udinese e Spal che ha già fatto capire che è pronto a restare solo se sarà titolare e l’arrivo di Maximiano spegnerebbe le sue speranze.

In caso di addio di Meret, il Napoli ha già prenotato Salvatore Sirigu, svincolatosi dal Genoa dopo la retrocessione del club rossoblu. Il portiere classe 1987 è pronto a firmare un contratto annuale con opzione per una seconda stagione ed attende solo la chiamata del Napoli.