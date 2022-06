Ounas, il Napoli pronto alla linea dura: cosa potrebbe accadere

Il Napoli è pronto a vivere una delle fasi decisive in vista della stagione che partirà a metà agosto. Le trattative sul tavolo.

Abbiamo visto nelle ultime settimane come gli azzurri del presidente De Laurentiis siano di fatto molto vicini a chiudere una serie di trattative per le quali manca davvero poco per arrivare alle firme finali. Al momento qualche affare in entrata in casa Napoli è bloccata proprio da alcun dinamiche abbastanza complicate legate ad alcuni componenti dell’attuale rosa.

In questa delicatissima fase insomma, cosi come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il Napoli caratterizza le sue dinamiche di mercato provando in qualche modo a cercare un equilibrio che possa dare la giusta spinta per le future trattative in entrata. In questo momento sarebbero due le situazioni più preoccupanti, oltre a quelle ormai consolidate di Mertens e Koulibaly.

La prima situazione riguarda il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Per lui nelle ultime settimane sembrava potessero esserci delle offerte dalla Spagna, sponda Real Madrid, destinazione chiaramente molto gradita al calciatore in scadenza di contratto nel 2023. Le voci però non si sono concretizzate e ad oggi il calciatore resta fermo nella sua posizione di non voler rinnovare il contratto con il Napoli per andare potenzialmente a scadenza il prossimo anno.

Fabian Ruiz ed Ounas bloccano il mercato azzurro: la situazione

Altro caso molto particolare riguarda la posizione dell’esterno d’attacco Adam Ounas. A lui pare sia estremamente collegato l’affare Deulofeu in entrata. Per Ounas, cosi come per Ruiz contratto in scadenza nel 2023 e per il momento nessuna volontà di rinnovo, con il rischio concreto di andare via a 0 la prossima stagione. In questo caso però il ragazzo ha mercato.

Nelle scorse settimane infatti si è fatta abbastanza insistente la voce di un interessamento del neopromosso Monza per Ounas. Il Napoli però non fa sconti e valuta il calciatore non meno di 10 milioni di euro. La cifra eventualmente incassata andrebbe investita subito sullo spagnolo dell’Udinese Gerard Deulofeu, tra le rivelazioni della stagione appena conclusa. Il Napoli insomma fa sul serio e per il momento sembra davvero intenzionato a rinforzare la squadra da affidare a Spalletti in ogni reparto.