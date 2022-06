Napoli, che beffa: sfuma un grande obiettivo, andrà in un altro club di A

Altra beffa di mercato per il Napoli che vede sfumare un grande obiettivo per rinforzare la propria difesa.

Il Napoli vuole rafforzare la propria rosa in vista del prossimo anno, ma al momento dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Mathias Olivera ancora non è riuscito a piazzare un nuovo colpo. Anzi alcuni obiettivi di mercato si sono accasati o stanno per accasarsi altrove come nel caso di Thorsby che andrà alla Salernitana.

E nelle ultime ore, il Napoli rischia di dover salutare un grande obiettivo per la propria difesa, ovvero Nicolò Casale. Il difensore del Verona ha disputato una stagione di altissimo livello sotto la guida di Tudor e Giuntoli lo ha seguito con grande interesse, ma un’altra squadra si è mossa più velocemente del Napoli, ovvero il Monza.

Berlusconi beffa Napoli e Lazio: Casale va al Monza!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza ha trovato l’accordo con il Verona per lo sbarco in Lombardia di Casale. Il club biancorosso verserà nelle casse del club veneto 5 milioni di euro, 4 milioni di euro di base fissa più uno di bonus, mentre Casale firmerà un contratto quinquennale.

Sempre secondo Sky, la dirigenza del Monza incontrerà presto l’entourage del difensore per sistemare gli ultimi dettagli, ma Casale può già considerarsi un nuovo rinforzo dei biancorossi. Grossa soddisfazione da parte del presidente Berlusconi che alle parole ha fatto fede ai fatti, rinforzando in maniera importante la rosa in vista della prossima Serie A dove il Monza vuole essere protagonista.

L’ex presidente del Milan ha beffato non solo il Napoli, ma anche la Lazio che come il club azzurro era molto interessata al difensore del Verona. Il Monza non vuole essere semplice comparsa nella prossima stagione e oltre a Casale ha messo anche le mani su Stefano Sensi per il proprio centrocampo e segue Maya Yoshida per dare ulteriorie qualità alla propria difesa.

Un brutto colpo per il Napoli che aveva individuato in Casale il rinforzo giusto per aggiungere qualità e freschezza al proprio reparto difensivo. Adesso il club azzurro dovrà virare su altri obiettivi con Giuntoli che sta cercando di portare all’ombra del Vesuvio Ostigard, anche se la resistenza del Brighton è ancora forte.