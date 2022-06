Zerbin, la smentita dell’agente spiazza tutti: “E’ una notizia falsa”

L’agente di Zerbin Furio Valcareggia ha voluto smentire in maniera secca una notizia che riguarda il futuro del suo assistito.

Il Napoli tra pochi giorni si ritroverà in quel di Dimaro in ritiro per preparare la prossima stagione. Il club azzurro sta lavorando duramente sul mercato e ai rinnovi di contratto per dare a Spalletti una rosa importante che possa competere per lo scudetto. Molti giocatori hanno ancora il futuro in bilico ed uno di questi è Alessio Zerbin

Il giovane talento classe 1999 ha trascorso un’ottima stagione in Serie B con la maglia del Frosinone e almeno inizialmente si aggregherà alla rosa di Spalletti che vuole valutarlo. Stessa cosa che sta facendo il Napoli, con la società azzurra che sta valutando anche il rinnovo di contratto. Stando alle ultime notizie sembrava che il rinnovo fosse vicino, ma i rumors sono stati smentiti proprio dall’agente del ragazzo, Furio Valcareggi.

Valcareggi: “Rinnovo? E’ una notizia falsa, aspettiamo Giuntoli”

L’agente di Zerbin Furio Valcareggi ha voluto smentire in maniera forte la notizia secondo cui il suo assistito sia vicino a rinnovare con il Napoli e lo ha fatto alla radio ufficiale del club azzurro Kiss Kiss Napoli. L’agente non ha usato molti giri di parole: “Come si può scrivere di un accordo triennale a 500mila euro? E’ una notizia falsa” – ha dichiarato seccamente – “Aspettiamo Giuntoli che ci deve chiamare a Dimaro“.

Il Napoli ancora non ha preso una decisione su Zerbin, ma il desiderio del ragazzo è quello di giocarsi le proprie carte in azzurro il prossimo anno. Desiderio confermato dallo stesso agente che ha anche dichiarato come il ragazzo rientri nel progetto azzurro e che darà a Spalletti una soluzione in più per quanto riguarda gli esterni.

Zerbin, come detto, viene da un ottimo anno in Serie B con il Frosinone dove ha collezionato 9 gol in 31 presenze, oltre a firmare anche tre assist, permettendo alla squadra laziale di accarezzare il sogno play-off. Il giocatore classe 1999 ora vuole dimostrare di saper giocare anche ad alti livelli e vuoe convincere Spalletti a puntare su di lui.

Nonostante la smentita, dunque, Valcareggi non ha chiuso al rinnovo del giocatore, affermando invece come stiano solo aspettando una chiamata del Napoli. Chiamata che Zerbin spera di ricevere al più presto e di poter coronare il sogno di poter debuttare in Serie A con la maglia azzurra.