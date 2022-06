Elmas, prove di addio? La richiesta al Napoli é eloquente

Chi anche può andare via da Napoli in questa sessione di calciomercato è Eljif Elmas. Il macedone, infatti, ha fatto una richiesta al club.

Continuano a circolare tantissime indiscrezioni di mercato sul Napoli. Tanti giocatori di Luciano Spalletti, infatti, potrebbero lasciare la squadra azzurra in questa sessione di mercato: da Mertens ad Ospina, passando per Fabian Ruiz e Matteo Politano, a Diego Demme e Kalidou Koulibaly. Ma a questa lista nelle ultime ore si è aggiunto anche il nome di Elmas.

Il centrocampista macedone, di fatto, non sembrava essere tra i calciatori che potessero essere ceduti, ma qualcosa può cambiare nelle prossime settimane. La storia di Elmas nel team partenopeo è stata sempre un po’ particolare. Il giocatore, infatti, fu acquistato dal Napoli, dietro la forte spinta da parte di Carlo Ancelotti, dal Fenerbahce nel 2019 per 16 milioni di euro più bonus.

L’ex tecnico azzurro, ora alla guida del Real Madrid, all’epoca, ribadì più volte che Elmas fosse in grado di poter giocare in vari ruoli della mediana, anche se questa sua caratteristica con il passar del tempo ha finito con il penalizzarlo. Il calciatore, infatti, sia con Ancelotti stesso che con Gennaro Gattuso, ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, ma senza mai trovare la giusta continuità. Il macedone con Luciano Spalletti ha giocato sicuramente di più, 46 presenze e 7 gol segnati, tuttavia spesso da subentrante. Il calciatore, di fatto, vorrebbe un importante cambiamento per la prossima stagione.

Napoli, Eljif Elmas vuole giocare di più l’anno prossimo:ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Eljif Elmas vorrebbe maggiori garanzie tecniche dal Napoli per evitare l’anno prossimo di trascorrere tanti minuti in panchina. Per il macedone, al momento, non sono giunte indiscrezioni di mercato ma qualche squadra, visti questi suoi malumori, si potrebbe interessare fortemente ad acquisire le sue prestazioni.

Elmas ha l’intenzione di continuare a giocare con la maglia del Napoli, ma con la certezza di ottenere più spazio da Luciano Spalletti. A centrocampo c’è anche Diego Demme ad ambire più spazio, anche se per il tedesco ci sono molte più possibilità che vada via rispetto all’ex Fenerbahce.