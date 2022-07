UFFICIALE – Il Napoli piazza il doppio acquisto: l’annuncio della Lega

Ufficiali i primi due colpi del mercato azzurro. Depositati in Lega i contratti. I giocatori pronti a mettersi a disposizione di Spalletti per il ritiro

E’ arrivata anche l’ufficialità della Lega Calcio. Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera sono due nuovi giocatori del Napoli. L’operazione era già definita da tempo. L’attaccante georgiano e il difensore uruguaiano hanno sostenuto le visite mediche e messo la firma sul contratto ormai da giorni. Il calciomercato estivo inizia però ufficialmente il 1 Luglio, ed ecco che puntuale come un orologio anche la Lega calcio ha confermato la buona riuscita della doppia operazione e l’effettivo avvenuto deposito dei contratti dei due calciatori.

Sul sito della Lega infatti è possibile visionare in diretta tutti i contratti depositati dalle diverse squadre. Nella lista, resa pubblica questa mattina, figurano anche i contratti di Khvicha Kvaratskhelia, ormai ex Dinamo Batumi, e di Mathias Olivera, arrivato invece dal Getafe. Si tratta, come si apprende anche dai documenti ufficiali, di operazioni entrambe a titolo definitivo.

Khvicha Kvaratskhelia, talentuoso ventunenne georgiano, avrà il difficile compito di fare dimenticare al pubblico azzurro l’ex capitano Lorenzo Insigne, partito alla volta di Toronto. Gli azzurri hanno fatto un investimento importante sul giocatore, chiuso già lo scorso Aprile per una cifra vicina ai 10 milioni, come rivelato dall’agente l’agente del giocatore Mamuka Jugeli nei giorni scorsi. “Dicono che sia un colpaccio? Lo spero” aveva dichiarato de Laurentiis a Radio Kiss Kiss di fatto ufficializzando l’arrivo del giocatore in azzurro.

Olivera sarà invece il nuovo terzino sinistro azzurro. Per il difensore classe 1997 il Napoli ha versato nelle casse del Getafe 11 milioni più quattro di bonus, per una cifra complessiva di 15 milioni. Era stato lo stesso presidente De Laurentiis ad annunciare il buon esito della trattativa lo scorso Maggio. “Benvenuto Mathias!” aveva detto di fatto anticipando gli annunci formali delle società.

Entrambi i giocatori saranno a disposizione del mister Luciano Spalletti per il ritiro in preparazione della prossima stagione. Gli azzurri si ritroveranno il prossimo 8 Luglio in Trentino, a Dimaro Folgarida, e resteranno ai piedi delle dolomiti sino al 19 Luglio. Gli azzurri si sposteranno poi in Abruzzo, a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione estiva prevista dal 23 luglio al 6 agosto. A quel punto il rientro a Napoli per gli ultimi dettagli prima dell’esordio in campionato, previsto per il prossimo 15 agosto in casa dell’Hellas Verona.