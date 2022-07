Napoli, è fatta per la cessione del calciatore: cifre e dettagli

In casa Napoli, dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, bisogna registrare un’altra partenza. Ecco le cifre dell’operazione.

La strategia di mercato del Napoli è ben nota, ovvero un nuovo acquisto per ogni calciatore azzurro che lascia la squadra di Luciano Spalletti. Il georgiano Kvaratskhelia e Mathias Olivera, infatti, sono arrivati al posto di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, i quali sono andati via a parametro zero. In attesa di altri addii, quindi, non arriveranno nuovi giocatori.

Nei prossimi giorni, però, il calciomercato del team partenopeo potrebbe sbloccarsi, considerando i contratti scaduti di David Ospina e Dries Mertens. Il colombiano è ormai un ex giocatore del Napoli, visto anche l’ormai imminente rinnovo di Alex Meret, mentre per conoscere il futuro del centravanti bisognerà attendere ancora qualche giorno. Infatti, non bisogna lasciare mai nulla a caso quando le parti interessate sono rappresentate proprio dal belga e da Aurelio De Laurentiis.

Oltre a Dries Mertens e David Ospina, anche altri giocatori del team campano potrebbe essere ceduti: da Matteo Politano, passando per Fabian Ruiz e Diego Demme, a Kalidou Koulibaly. In attesa di conoscere il destino di questi calciatori, soprattutto quello del senegalese, nel team partenopeo in queste ultime ore bisogna registrare un’altra cessione.

Napoli, l’Empoli ha deciso di riscattare Sebastiano Luperto: le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato da ‘PianetaEmpoli.it’, infatti, l’Empoli ha deciso di esercitare l’opzione in suo favore per riscattare Sebastiano Luperto. Il club toscano, quindi, verserà nelle casse partenopee ben 4 milioni di euro. Nei giorni scorsi erano circolate alcune indiscrezioni di un suo presunto ritorno al Napoli, dove avrebbe ricoperto il ruolo di quarto centrale al posto di Axel Tuanzebe, ma poi tutto è cambiato nelle ultime ore.

I 4 milioni di euro incassati dalla cessione di Sebastiano Luperto potrebbero aiutare a sbloccare la trattativa tra il Napoli ed il Brighton per il norvegese Ostigard (che ha giocato negli ultimi sei mesi al Genoa). I due club partenopei, infatti, avevano trovato inizialmente un’intesa , ma la trattativa si è poi bloccata.