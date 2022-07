Mertens resta a Napoli? La possibile soluzione e l’idea del bomber belga

Il futuro di Dries Mertens è sempre più incerto. L’attaccante belga è ufficialmente svincolato. Permanenza a Napoli? Possibile solo in un caso

Dal 1 Luglio Dries Mertens è ufficialmente un giocatore svincolato. Dopo quasi un decennio con la maglia azzurra l’attaccante belga ha terminato il suo contratto con il Napoli. Troppa la distanza tra l’offerta della società e le richieste del giocatore.

Sino a qualche settimana fa tutto lasciava presagire ad una buona riuscita delle operazioni di rinnovo di contratto. Mertens, come rivela il Mattino, domani tornerà a casa dalle vacanze, e ad accoglierlo troverà tanta incertezza. Nel suo cuore il desiderio e l’idea era quello di tornare a Napoli giusto in tempo per partire alla volta del ritiro di Dimaro per il suo decimo anno da giocatore azzurro, come fa sapere la Repubblica. Adesso resta da capire quali saranno le mosse dell’attaccante. Magari proprio tornare comunque a Napoli per tentare di non far finire una delle storie d’amore calcistiche più belle del calcio moderno, quella con la sua Napoli.

Mertens potrebbe restare al Napoli? Solo con uno scenario

I tifosi intanto sperano che un accordo venga trovato al più presto. “Ciro”, come è stato ribattezzato, è entrato nel cuore di Napoli a suon di gol (è il migliore marcatore della storia del club), prestazioni e un legame indissolubile con la città.

In questo senso fa ben sperare che nessun saluto o omaggio sia stato tributato dalla società a Dries, come altre società hanno fatto nei confronti dei loro calciatori svincolati. La speranza è che possa essere un timido cenno di speranza a segnalare che il capitolo rinnovo (o per meglio dire a questo punto nuovo accordo) non è ancora chiuso definitivamente.

La Repubblica però smorza gli entusiasmi. Il Napoli non sembra intenzionato ad alzare l’offerta recapitata al giocatore, al momento ferma a poco più della metà della richiesta dell’entourage di Mertens. Una distanza considerevole che non sembra potere essere colmata. Le parti, fa sapere il quotidiano, negli ultimi giorni non si sono più aggiornate.

L’unico scenario al momento che lascia uno spiraglio aperto per la permanenza di Mertens al Napoli è che sia lo stesso giocatore ad abbassare le sue richieste e ad accettare comunque l’offerta del club pur di non separarsi dal suo pubblico. Una ipotesi che al momento non sembra essere pronosticabile. Il futuro di Mertens, insomma, continua ad essere avvolto nell’incertezza.