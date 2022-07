Dybala – Napoli, stavolta qualcosa c’è! Giuntoli si è mosso: i dettagli

Il Napoli prova ad approfittare dello stallo tra Paulo Dybala e l’Inter e si inserisce nella corsa all’argentino. La mossa di Giuntoli

Continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala. Dallo scorso 30 Giugno l’argentino è ufficialmente senza squadra dopo la fine del suo contratto con la Juventus. Sembrava imminente il suo passaggio all’Inter, ma il blitz nerazzurro su Lukaku e la necessità di fare uscite prima di potere affondare sulla Joya hanno messo in fase di stallo la trattativa. Per questo numerosi club sono tornati in lizza per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. In primis il Milan, ma tra questi ci sarebbe anche il Napoli.

Gli azzurri, come noto, sono alla ricerca di un giocatore di grande qualità in avanti che possa fare sognare la piazza dopo l’addio di Lorenzo Insigne e la probabile partenza di Dries Mertens, la cui permanenza sembra essere sempre più lontana. Sin da fine campionato gli azzurri sono sulle tracce di Deulofeu. La trattativa però si è complicata in virtù delle alte richieste dei friulani, come sempre bottega molto cara. I bianconeri continuano a chiedere circa 20 milioni per la valutazione dell’attaccante. Troppo per gli azzurri, che si guardano intorno. Da li la pazza idea di provare a tentare Paulo Dybala.

Paulo Dybala, primo contatto per la Joya. Il Napoli si iscrive alla corsa

Al momento si tratterebbe sono di sondaggi, e non sarebbe ancora stata avviata una vera e propria trattativa. Ma secondo quanto riportato da Serie A News.com il ds azzurro Cristiano Giuntoli avrebbe per la prima volta contattato l’entourage della Joya per avere informazioni sulla sua attuale situazione e capire quali siano le sue pretese economiche e l’eventuale fattibilità dell’operazione. Il Napoli potrebbe garantire al giocatore la tanto agognata Champions League e un ruolo da assoluto protagonista. Inutile dire che l’acquisto di un numero 10 dalla qualità assoluta come Dybala riporterebbe alle stelle l’entusiasmo della piazza, al momento smorzata dall’addio di Mertens.

Resta comunque la complessità economica della situazione. Dybala stava infatti ragionando con l’Inter nell’ottica di un contratto da 5-6 milioni a stagione più bonus. Tanti per le casse azzurre. Per questo i nerazzurri restano comunque favoriti. Nella prossima settimana dovrebbero esserci nuovi contatti tra l’Inter e Dybala. Ma se la trattativa dovesse protrarsi per le lunghe, come sembra in queste ore, a fare la differenza potrebbe essere la decisione e il fascino di una piazza pronta a mettere Paulo al centro del suo progetto.