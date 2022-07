Osimhen protagonista di un siparietto social: la risposta al suo idolo

Osimhen non è solo il protagonista del Napoli di Spalletti, ma anche di un siparietto social con un super ex campione.

E’ cominciata ufficialmente la nuova stagione ed il Napoli non è stato fermo a guardare, visto che ha subito ufficializzato sia il georgiano Kvaratskhelia che Mathias Olivera. I tifosi azzurri, intanto, sperano in qualche altro nuovo arrivo nelle prossime settimane, ma prima ci dovrà essere qualche importante addio. Chi sarà tra i protagonisti dell’anno prossimo è sicuramente Victor Osimhen, almeno di offerte irrinunciabili sia per lui che per la società guidata da Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, infatti, per lasciare andare via il nigeriano chiede ben 100 milioni di euro. Qualche squadra, soprattutto il ricchissimo Newcastle e l’Arsenal di Arteta, si è fatta avanti per Victor Osimhen, ma poi dinanzi alla super richiesta da parte di Aurelio De Laurentiis si sono subito defilate.

L’anno prossimo sarà certamente fondamentale per la carriera di Victor Osimhen, visto che in tanti si aspettano il suo salto di qualità definitivo. La forza del calciatore è sotto gli occhi di tutti ma gli manca ancora qualcosa per essere annoverato tra gli attaccanti centrali più forti d’Europa. Uno dei suoi possibili punti deboli può essere la sua poca vena realizzativa contro le grandi di campionato, visto che ha segnato solo alla Fiorentina tra le prime sette del campionato appena concluso. Anche un super ex campione è convinto che il nigeriano possa diventare ancora più forte.

Napoli, Victor Osimhen risponde ai complimenti di Didier Drogba: “Grazie Re!”

Didier Drogba, ex calciatore di Marsiglia e Chelsea, infatti, aveva parlato così nella giornata di ieri di Victor Osimhen ai microfoni di ‘Calciomercato.it’: “Mi piace molto. E’ un grande centravanti. Se può diventare tra gli attaccanti più forti? Sì, nel calcio tutto è possibile. Quando si possiede un talento come il suo, credo che sia solo una semplice questione di slancio”.

Le parole dell’ex centravanti sono arrivate a Victor Osimhen, che l’ha subito ringraziato con una storia su ‘Instagram’: “Grazie re”. I complimenti di Drogba sono sicuramente una grande motivazione per il calciatore del Napoli, visto che provengo da uno dei suoi beniamini d’infanzia.