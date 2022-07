Insigne, che supercar per la nuova avventura: prezzo da capogiro

Lorenzo Insigne all’arrivo a Toronto si è regalato una nuova lussuosa macchina. Il prezzo è da capogiro

Sono i primi giorni di Lorenzo Insigne lontano dalla sua Napoli, ma l’ex capitano azzurro si sta già calando perfettamente nella sua nuova vita oltreoceano. Per Insigne sono innanzitutto i primi assaggi di MLS. Bocconi non troppo dolci, se si pensa che il suo Toronto dal momento del suo arrivo in città ha incassato due pesanti sconfitte, l’ultima per due a zero contro i Seattle Sunders, entrambe con Lorenzo presente in tribuna a seguire la gara con i propri compagni.

Per Lorenzo però è finalmente arrivato il momento di mettersi all’opera e incantare anche i trepidanti tifosi americani. Il giocatore ha finalmente potuto indossare per la prima volta la sua nuova casacca e tirare i primi calci al pallone da nuovo giocatore del Toronto, anche se solo in allenamento. Il debutto ufficiale avverrà invece solo tra qualche giorno, forse già il prossimo 10 Luglio contro i San José Earthquakes.

Se dal punto di vista sportivo Insigne avrà il suo bel da fare per risollevare le sorti del Toronto, al terzultimo posto in classifica nel campionato, dal punto di vista umano invece l’ambientamento procede nel migliore dei modi. Il giocatore ha ricevuto una accoglienza stellare da parte dei tantissimi fan entusiasti, e si sta rapidamente adattando alla vita in Canada. Per coronare il suo arrivo, Insigne ha deciso di farsi un regalo davvero speciale.

Insigne, regalo faraonico per l’arrivo a Toronto: quanto costa la super macchina

Nuova vita…nuova auto. Per il suo arrivo a Toronto Lorenzo Insigne ha infatti deciso di acquistare una nuova auto. Il calciatore si è recato in una nota concessionaria dell’Ontario per completare l’acquisto della sua lussuosa vettura, dotata di tutti i confort. La scelta è ricaduta su una Mercedes Classe G, un super suv della nota casa automobilistica dotato di tutti i confort e di ogni sistema di sicurezza. Insigne ha optato per un elegante modello nero, come si vede dalle foto pubblicate dalla concessionaria, dove il calciatore è apparso davvero sereno e sorridente.

Il prezzo della vettura, come prevedibile, è davvero da capogiro: la nuova auto di Insigne ha infatti un prezzo che oscilla tra i 120 e i 130 mila euro. Non certo un problema per le tasche del giocatore, che con l’approdo in MLS percepisce dal Toronto la faraonica cifra di 10 milioni netti all’anno.