“Vai al Napoli”: il consiglio a Neymar dell’ex bomber brasiliano

Neymar sembra essere destinato a lasciare il Paris Saint-Germain ed un ex bomber brasiliano gli ha consigliato il Napoli.

Il futuro di Neymar sembra essere lontano da Parigi, con il Paris Saint-Germain che non lo ritiene più un giocatore centrale per il proprio progetto. L’attaccante brasiliano sarebbe voluto restare al PSG ma le parole di Al Khelaifi, che dichiarò qualche settimana fa di voler solo giocatori totalmente concentrati sul progetto parigino, lo hanno infastidito molto, tanto da voler andare via.

Si è parlato di un possibile romantico ritorno al Barcellona, ma la situazione economica blaugrana non consente spese folli da quelle parti ed è difficile ipotizzare ciò. Qualcuno aveva anche accostato Neymar alla Serie A con la Juventus interessata al giocatore, ma anche questa pista è difficilmente percorribile. Negli ultimi giorni il Newcastle si è attivato per valutare la possibilità di uno sbarco di O Ney in Premier League, ma dal Brasile c’è anche chi consiglia all’attaccante di andare al Napoli.

Edmundo consiglia Neymar: “Vai a Napoli, Newcastle è fredda”

Nel corso della trasmissione podcast “Mundo Ed”, andata in onda su Uol Sport della situazione di Neymar ha parlato l’ex attaccante azzurro Edmundo. L’ex bomber verdeoro ha commentato la scelta di Neymar di andare al PSG, affermando come sia stata sbagliata e che secondo lui sarebbe dovuto restare al Barcellona.

La notizia che vede il Newcastle su Neymar è, ovviamente, circolata in tutto il mondo ed i Magpies possono sostenere la spesa per il suo ingaggio essendo ora di proprietà saudita, cosa che garantisce tantissima liquidità. Il Newcastle ha fatto un gran mercato lo scorso Gennaio ed ha iniziato col botto quest’ultimo annunciando Sven Botman dal Lille, soffiandolo da sotto il naso del Milan.

Tuttavia, Edmundo ha voluto sconsigliare Neymar riguardo allo scegliere Newcastle che ha definito una città fredda: “Sono stato a Newcastle, è una piccola città fredda” – ha commentato l’ex bomber verdeoro – “Se ha difficoltà ad adattarsi a Parigi, non sarebbe soddisfatto a Newcastle“

Tra i commenti, poi, un ascoltatore ha suggerito l’ipotesi Napoli ed è stata un’ipotesi molto gradita ad Edmundo che ha approvato un possibile approdo di Neymar all’ombra del Vesuvio: “Ho giocato sei mesi nel Napoli, è una città bellissima dove vivere, con tifosi appassionati” – ha dichiarato entusiasta – “Sarebbe fantastico, in Italia farebbe bene“.

Visto lo stipendio ed il costo dell’operazione, l’arrivo di Neymar al Napoli è però praticamente impossibile. Difficile infatti che De Laurentiis possa arrivare a spendere così tanto per un singolo giocatore, tradendo la filosofia economica del club.