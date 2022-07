Meret trema: arriva un Campione del Mondo tra i pali?

Il Napoli non sarebbe ancora convinto di rinnovare il contratto di Merete e starebbe pensando ad un portiere di fama mondiale

Con Ospina ormai svincolatosi dal Napoli, negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del rinnovo di contratto di Alex Meret che sarebbe ormai vicino. Tuttavia in casa azzurra ci sono ancora dei dubbi al riguardo sull’affidare all’ex Udinese e Spal le chiavi della porta e non sorprende che il club azzurro si stia guardando ancora intorno.

Dubbi che rimettono in discussione il rinnovo di Meret che potrebbe presto ritrovarsi di nuovo un ostacolo tra lui e la titolarità in azzurro. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interesse del Napoli per Luis Maximiano, estremo difensore del Granada che dovrebbe lasciare il club andaluso dopo la retrocessione in Segunda Division. Ma il club azzurro pare voler puntare ancora più in alto e nel mirino di Giuntoli vi è finito un portiere di fama mondiale: Keylor Navas.

Pazza idea Napoli: piace Keylor Navas per la porta

A lanciare questa clamorosa indiscrezione di mercato è stato il quotidiano Repubblica che scrive come il club partenopeo stia seriamente pensando di ingaggiare il portiere del Paris Saint-Germain. L’estremo difensore costaricense ha ancora due anni di contratto con il club parigino, ma la rivalità con Donnarumma potrebbe indurlo a riscattarsi lontano dalla Francia.

Lo stesso Keylor Navas ha confermato di avere ancora due anni di contratto con il PSG, ma che ancora non sa quale sarà il suo futuro, sottolineando che in nessuna squadra hai la garazia di giocare e che a lui piacciono le sfide. Ed una sfida interessante potrebbe essere proprio quella di trasferirsi al Napoli dove sarebbe di sicuro il titolare.

L’indiscrezione lanciata da Repubblica al momento non ha trovato conferme e solo nei prossimi giorni si capirà se il Napoli davvero vorrà puntare su Keylor Navas. E’ certo, però, che l’arrivo dell’ex portiere del Real Madrid porterebbe quella tanta agognata mentalità vincente che serve al Napoli per provare a lottare e a vincere lo scudetto.

Il portiere costaricense coi Blancos ha vinto di tutto, tra cui 3 Champions League e ben 4 Mondiali per club, mentre con il PSG ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Francia. Titolare con la propria nazionale, Navas non porterebbe solo mentalità vincente, ma anche tanta esperienza, con il club azzurro che metterebbe in mani sicure le chiavi della propria porta.