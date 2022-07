Dybala, occasione Napoli: l’argentino li porterebbe in dote

I contatti tra l’entourage di Dybala ed il Napoli scaldano il tifo azzurro, con l’arrivo dell’argentino che porterebbe tanto entusiasmo.

Svincolatosi ufficialmente dalla Juventus, per Paulo Dybala si sta avvicinando il momento di prendere una decisione sul suo futuro. La Joya piace molto all’Inter, con i nerazzurri che sono in pole per il suo acquisto anche se Marotta ha predicato calmo, ma anche il Milan sta osservando la situazione, pronto a fiondarsi sul giocatore qualora non andasse all’Inter. E nelle ultime ore anche il Napoli sta sondando questa pista.

Il club azzurro ha avuto anche dei contatti con l’agente del ragazzo Jorge Antun, una semplice chiacchierata per capire se ci sono i margini per portare la Joya all’ombra del Vesuvio. Inutile dire che l’arrivo di Dybala al Napoli sarebbe un colpo di mercato clamoroso ed una vera occasione per gli azzurri per poter infiammare il proprio ambiente, ma non solo.

Dybala-Napoli: occasione di mercato tra entusiasmo e ambizione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo svincolato Dybala è una vera occasione di mercato per il Napoli che deve assolutamente provarci. Il quotidiano romano ha confermato che il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha contatto telefonicamente Antun per sondare la fattibilità dell’operazione che resta complessa.

Nonostante ciòl, queste voci di mercato hanno dato tantissimo entusiasmo al tifo azzurro e l’arrivo di Dybala sarebbe molto importante da questo punto di vista. Il quotidiano romano, infatti, scrive che il solo arrivo della Joya varrebbe ben 50 mila abbonamenti, un colpo magistrale che farebbe sognare molti tifosi partenopei. Inoltre Dybala è argentino, proprio come Diego Armando Maradona e se non fosse per la leggenda di Dios, spiega il Corsport, indosserebbe di sicuro la maglia numero 10.

Dybala porterebbe dunque tantissimo entusiasmo sugli spalti ed anche ambizione all’interno dello spogliatoio. Il Napoli vuole lottare per lo scudetto e la mentalità vincente della Joya potrebbe dare una grossa mano in questo senso. Il club azzurro ci sta provando e sta ricevendo anche un “aiuto” da parte di Maradona Jr. che in privato ha scritto a Dybala consigliandogli di vestire la maglia azzurra e di vivere in una città dove sarebbe trattato da re.

Tra il dire e il fare però, come si suol dire, c’è di mezzo il mare. La trattativa è infatti molto complicata dal punto di vista economico, con il Napoli che sta cercando di abbassare il proprio monte ingaggi e rischia di perdere Koulibaly a parametro zero nel 2023. Per avere qualche chance, gli azzurri dovrebbero pareggiare l’offerta dell’Inter che offre 5 milioni di base fissa più bonus. E vista la situazione in casa Napoli, scrive il quotidiano romano, difficile che sia così