Osimhen, Napoli trema: arriva la super offerta che non si può rifiutare

Offerta da capogiro per Victor Osimhen? Una big europea sonda il terreno, e i tifosi iniziano a tremare

Intreccio di mercato tra Robert Lewandowski e Victor Osimhen. I destini dei due attaccanti potrebbero essere legati a doppio filo. Uno sembrerebbe in procinto di abbandonare il Bayern Monaco, l’altro è il pilastro del Napoli…ma lo scenario potrebbe presto cambiare.

Partiamo dalle origini. Nello specifico dal finale della scorsa Bundesliga. Un campionato che, come accade ormai da innumerevoli anni, ha visto il Bayern Monaco trionfare senza alcuna difficoltà. Ancora una volta, come accade da innumerevoli anni, dal 2014, per l’esattezza, quando è arrivato in Baviera dopo l’esplosione al Dortmund, a trascinare i tedeschi a suon di gol (35 solo in Bundesliga) è stato Robert Lewandowski. Questa volta però il bomber polacco non si è limitato a dare spettacolo solo in campo, ma ha scatenato un vero terremoto con le sue dichiarazioni fuori. L’attaccante ha deciso: vuole lasciare il Bayern. Il sogno si chiama il Barcellona.

I due club sono tutt’ora in trattativa. Tutto da vedere che l’operazione si concretizzi. I tedeschi però intanto si stanno muovendo per trovare il perfetto sostituto di Lewa, e tra i nomi in lizza c’è proprio Victor Osimhen.

Lewandowski lontano dal Bayern. I bavaresi scelgono Osimhen

Come ha rivelato il Corriere dello Sport, il Bayern starebbe seguendo da vicino l’attaccante del Bayern. Il nome starebbe circolando con insistenza nelle riunioni tecniche di mercato della società. Tanto che i bavaresi avrebbero già alzato la cornetta per telefonare alla volte di Napoli e verificare in prima persona la fattibilità dell’operazione.

La risposta dagli azzurri sarebbe stato un “niente sconti”. Che tradotto significa almeno 110 milioni da versare nelle casse del Napoli per strappare a Luciano Spalletti il suo attaccante. De Laurentiis potrebbe fare una piccola concessione, che però non scenderebbe sotto i 100 milioni.

In Germania sono sempre di più i media e i personaggi di rilievo che sponsorizzano Osimhen come possibile erede di Lewandowski. Il Bayern avrebbe addirittura già stanziato il budget per il prossimo attaccante, non intendendo badare a spese. I 350 gol in otto stagioni di Lewandowski non ammettono incertezze nella scelta dell’erede. Se davvero quel budget fosse dirottato alla volta di Napoli, per gli azzurri sarebbe un incasso da capogiro e una abbondante plusvalenza. Riuscirà il Napoli a resistere alle sirene tedesche e a difendere il suo giocatore più rappresentativo dagli attacchi di mercato?