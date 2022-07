Salernitana attiva sul mercato: colpo dalla Liga per la difesa

La Salernitana vuole rafforzare il proprio reparto difensivo ed ha messo gli occhi su un giocatore della Liga, ma la concorrenza è agguerrita.

In vista della prossima stagione che la vedrà ancora in Serie A, la Salernitana si è attivata sul mercato per rafforzare la rosa e dare una squadra competitiva a Nicola. L’obiettivo della società granata è quello di riuscire a conquistare una salvezza decisamente più tranquilla rispetto a quella ottenuta quest’anno e solo costruendo una rosa importante potrà riuscirci.

Se per il centrocampo il ds granata De Sanctis sta pensando a Morten Thorsby della Sampdoria, con il norvegese che non rinnoverà il suo contratto, per la difesa sta guardando anche all’estero. In particolar modo, De Sanctis ha messo gli occhi sulla Liga ed il club granata sogna di fare un gran colpo portando a casa Javi Galan del Celta Vigo, ma l’operazione non è facile.

La Salernitana sogna Javi Galan del Celta Vigo

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, tra i sogni di De Sanctis ci sarebbe Javi Galan, terzino sinistro del Celta Vigo. Classe 1994, Galan viene da una stagione di altissimo livello dove è risultato uno dei migliori del club galiziano ed è finito terzo nella classifica europea per quanto riguarda i dribbling, dietro solo a Vinicius Junior del Real Madrid e a Carrasco dell’Atletico Madrid.

Già lo scorso anno Galan fu uno dei migliori in questa speciale classifica, finendo addirittura secondo solo alle spalle di un alieno come Lionel Messi. Le sue stagioni all’Huesca prima e al Celta Vigo hanno attirato l’interesse di tanti club e per la Salernitana sarà molto difficile riuscire a strappare il terzino sinistro al club celeste.

Il primo ostacolo, però, è economico, con il club galiziano che per lasciar partire Javi Galan chiede una cifra tra i 10 ed il 12 milioni di euro. Cifra troppo esosa per le casse della Salernitana che ha già pronta l’alternativa che è Cambiaso, ormai in procinto di passare dal Genoa alla Juventus, con De Sanctis che ha già chiesto di avere in prestito il calciatore.

Oltre alla Salernitana, come detto, ci sono tanti altri club su Javi Galan tanto in Italia quanto all’estero. Il terzino sinistro piace molto anche a Lazio e Fiorentina in Serie A, mentre in Liga è forte l’interesse del Barcellona. Una concorrenza molto agguerrita e contro la quale la Salernitana sa di essere in svantaggio sotto parecchi punti di vista, tra cui quello economico.