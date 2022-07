Koulibaly alla Juventus, la risposta definitiva del senegalese

Kalidou Koulibaly ancora non ha rinnovato con il Napoli e la Juventus è in agguato, ma il difensore senegalese ha dato già la sua risposta.

Il futudo di Kalidou Koulibaly è ancora un rebus. Il difensore senegalese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e la sensazione che si ha è che la questione si potrarrà molto per lunghe. Koulibaly ha sempre fatto capire in maniera molto chiara di voler restare a Napoli, ma al momento le parti non hanno ancora trovato un accordo.

Ciò ha scatenato l’interesse di tanti club, tra cui la Juventus che negli ultimi giorni sta aumentando il pressing per Koulibaly, visto come il sostituto ideale di De Ligt che è destinato a lasciare Torino. Il difensore senegalese è finito nel mirino del club bianconero da molto tempo, ma il giocatore ha già preso una decisione riguardo un suo futuro a Torino.

Koulibaly gela la Juventus: vuole aspettare il Napoli

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Paolo Bargiggia a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, Koulibaly ha già detto no alla Juventus. Il difensore senegalese ha declinato l’offerta della Vecchia in segno di rispetto verso la società azzurra ed è deciso ad aspettarla ancora per poter rinnovare il suo contratto e continuare la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Bargiggia ha confermato come la Juventus sia molto interessata a Koulibaly per il post De Ligt., ma che il difensore senegalese non pensa ad un trasferimento al momento: “Koulibaly è il primo nome chiesto da Allegri per sostituire l’olandese” – ha specificato l’esperto di mercato – “Il senegalese, tuttavia, ha deciso di non accettare la futura offerta bianconera per rispetto del Napoli”.

Possibile, dunque, che Koulibaly possa anche decidere di aspettare la fine del mercato per poi sedersi attorno ad un tavolo e discutere tranquillamente con il Napoli del suo rinnovo. Ipotesi confermata anche dallo stesso Bargiggia, convinto che Koulibaly abbia scelto di aspettare fino alla fine gli azzurri.

Spalletti preme per il rinnovo di Koulibaly

La scelta di Koulibaly di voler aspettare il Napoli e di rifiutare la Juventus non può che far piacere ai tifosi azzurri e allo stesso Luciano Spalletti che lo reputa un giocatore fondamentale in vista della prossima stagione. Non a caso, anche il tecnico toscano sta premendo per il rinnovo del difensore senegalese ed ha chiesto a De Laurentiis di fare uno sforzo in più.

Nonostante Koulibaly abbia rifiutato la prima offerta, la Juventus non è intenzionata ad arrendersi e continuerà a monitorare la situazione. Stessa cosa faranno Barcellona e Chelsea, soprattutto se i Blues non riuscissero ad acquistare De Ligt, con queste tre società pronte ad approfittare di una possibile rottura tra le parti dettata dal mancato accordo per il rinnovo del contratto.

I tifosi azzurri si augurano che il Napoli e Koulibaly possano trovare un accordo e proseguire il rapporto almeno per un’altra stagione. Dopo Mertens ed Ospina, perdere anche Koulibaly sarebbe un colpo davvero durissimo non solo per tutto il tifo partenopeo, ma anche per la squadra.