Kvaratskhelia in maglia azzurra: le prime parole infiammano i tifosi – VIDEO

Primo giorno in maglia azzurra per il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Le prime parole e l’accoglienza dei tifosi

Khvicha Kvaratskhelia è stato il primo rinforzo della campagna di rinforzamento estiva azzurra, finalizzato lo scorso Aprile (anche se l’ufficialità è arrivata solo da qualche giorno). Il giocatore ex Dinamo Batumi ha convinto il Napoli a versare circa 9 milioni e mezzo per assicurarsi il suo cartellino. Ha firmato un contratto che lo lega ai campani per i prossimi cinque anni con un ingaggio da 900 mila euro, destinati a superare il milione di euro con i bonus.

Dopo mesi di attesa, il giocatore è finalmente sbarcato nella sua nuova città per aggregarsi al gruppo che al ritiro di Dimaro si preparerà alla prossima stagione sotto gli ordini di mister Luciano Spalletti. E’ infatti ufficialmente iniziata la nuova stagione del Napoli, e tra i tifosi è già alta la curiosità nel vedere all’opera il nuovo acquisto. Il giocatore avrà davanti a sé il difficile compito di raccogliere l’eredità di Lorenzo Insigne, l’ex capitano migrato alla volta della MLS e della sua nuova avventura al Toronto.

Kvaratskhelia, prime parole da azzurro: “Finalmente qui”. E i tifosi l’hanno già adottato

Kvaratskhelia rispecchia in pieno la nuova linea sul mercato della dirigenza del Napoli: investire su profilo giovani e futuribili che portino freschezza ed entusiasmo alla rosa. Ed in effetti il giocatore, che ha voluto fortemente il Napoli, sembra veramente felice e ansioso di iniziare questa nuova importante avventura.

Come vuole la prassi, dopo accordi, visite mediche, firme e ufficializzazioni di rito il Napoli ha diffuso sui propri canali le prime immagini di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Anche se per le foto di rito in maglia ufficiale ci sarà tempo, i tifosi hanno comunque potuto vedere il nuovo acquisto indossare i colori del Napoli nella maglia di allenamento. Khvicha ha posato sorridente accanto allo stemma del Napoli.

Sono state poi diffuse le prime parole dell’attaccante da nuovo giocatore del Napoli. “Sono finalmente qui” Poche parole ma chiare, pronunciate in inglese. Per adattarsi a Napoli e a l’Italia ci sarà tempo, e la lingua non sarà certo un ostacolo. Intanto, ha già imparato in italiano la frase più importante per i tifosi. “Forza Napoli sempre”. Per il resto ci sarà tempo.

I tifosi intanto sono già impazziti, e hanno già “adottato”, con il consueto calore partenopeo, il piccolo Khvicha. Il look rude con barba e capelli lunghi dell’anti-divo Kvaratskhelia, così diverso dai calciatori a cui si è abituati, troppo attenti alla moda secondo molti, lo sta già facendo amare alla tifoseria. “Quanto sei bello” “Già ti vogliamo bene” “Forza ragazzo”. Kvara, come è già stato soprannominato, ha già conquistato i tifosi. Ora il verdetto del campo, e Napoli già non vede l’ora.