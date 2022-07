Rinnovo Koulibaly, il Napoli trema: dalla Premier un’offerta mostruosa

Nuovo ostacolo per la permanenza di Kalidou Koulibaly al Napoli. Dalla Premier arriva la maxi offerta e il rinnovo si allontana

Strano intreccio di mercato quello che lega Napoli a Torino e Londra, e il destino di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, al totem azzurro Kalidou Koulibaly. Nei prossimo giorni il triangolo rischia di diventare incandescente sul fronte difensori. Gli azzurri restano in attesa delle mosse di Juventus e Chelsea per non farsi cogliere impreparati.

Partiamo dal principio. Da qualche settimana alla Juventus è esploso il caso Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha fatto capire senza troppi giri di parole di non essere rimasto troppo contento delle ultime stagioni in chiaroscuro dei bianconeri. “Non si può trattenere chi vuole andare via”. Questo il succo delle parole del ds della Juventus Arrivabene, che ha di fatto aperto alla cessione del giocatore. Da allora su de Ligt si sono accesi i fari delle big europee, su tutte Chelsea e Bayern Monaco. Il centrale ex Ajax però avrebbe dato la precedenza ai tedeschi e preferirebbe trasferirsi in Germania. Juventus e Bayern Monaco nelle ultime ore hanno intensificato i contatti per la cessione del giocatore e il Chelsea, ora dopo ora, sembrerebbe sempre di più tagliato fuori dall’operazione. In che modo questo interesserebbe il Napoli e Koulibaly? Il collegamento è presto fatto.

Koulibaly, un nuovo ostacolo per il Napoli: maxi offerta dalla Premier

Non è un segreto che la Juventus, per sopperire all’eventuale sempre più probabile partenza di De Ligt, abbia messo in cima alla lista proprio Kalidou Koulibaly. I bianconeri, ceduto l’olandese sarebbe pronti a gettarsi sul difensore senegalese, che De Laurentiis valuta circa trenta milioni. Anche se secondo molti il difensore, legatissimo ai colori del Napoli, non sarebbe troppo scaldato dalla destinazione torinese nonostante i sei milioni messi sul piatto dai bianconeri.

Un nuovo risvolto però rischia di complicare i piani della Juventus e di travolgere il Napoli. Il Chelsea infatti, come detto, appare sempre più defilato nella corsa a De Ligt, ma continua ad avere grande necessità di rimpolpare il reparto arretrato da regalare al tecnico Tuchel. Proprio Koulibaly sarebbe l’alternativa individuata dalla nuova dirigenza dei Blues qualora come sembra dovesse sfumare il difensore olandese. Come riporta la Repubblica, il Chelsea avrebbe già pronta un’offerta per Koulibaly da 9,5 milioni all’anno. Un’offerta che certamente il difensore avrebbe molte meno remore ad accettare, vista anche la fase di stallo nei dialoghi con il Napoli. E i tifosi azzurri iniziano a tremare.