“Stasera so’ nu Rre”: la tradizione napoletana con artisti di livello internazionale

“Stasera so’ nu Rre”: lo spettacolo dedicato alla musica napoletana ed alla lirica con alcune delle star internazionali

Una serata imperdibile quella che andrà in scena al Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco con lo spettacolo “Stasera so’ nu Rre” che a partire dalle 20.30 vedrà Francesco Malapena, napoletano doc del quartiere Loggetta, protagonista. Tenore internazionale, reduce da concerti in Italia e Stati Uniti, nella città di Orlando, in Florida.

Accanto a lui il soprano Anna Corvino e Felice Tenneriello, baritono, per un trio di assoluto livello e valore, in grado di incantare il mondo intero. Una delle voci più pulite e belle della canzone classica napoletana, Antonello Rondi, invece, sarà il padrino della serata. Delizierà la platea con alcuni brani del suo repertorio davvero vastissimo. Come se non bastasse, sarà protagonista anche Massimo Masiello, uno degli artisti napoletani più famosi.

Regia ed organizzazione saranno a cura di Luca Cirillo e Giuseppe Ciniglio, i fautori dell’evento che vedrà anche un omaggio a Sergio Bruni da parte di un suo allievo, Gianfranco Iervolino, ospite di “Detto Fatto”, programma di Rai 2 del primo pomeriggio.

L’autore dei testi ed attore Pasquale Cirillo duetterà con Liborio Preite, regista ed attore, mentre un quartetto di tutto rispetto curerà la parte musicale. Al flauto Domenico Guastafierro, Antonio Mambelli alla batteria, Luca Mennella e Luigi Fiscale, invece, rispettivamente al piano ed al contrabbasso. Piero Leo, invece, curerà suoni e luci.

Non mancherà uno spazio per i giovani più talentuosi, con le esibizioni di Francesco Paolo Preite e Chiara Di Donna. “Stasera so’ nu Rre” al suo interno racchiude tutte le emozioni che vanno dalla canzone napoletana fino alla lirica, passando per i grandi successi internazionali. Patrocina l’associazione Magma, mentre media partner sarà Radio Amore.