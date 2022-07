Dybala al Napoli, non é finita: l’annuncio fa gioire i tifosi

By

Nella giornata di ieri Giuntoli ha smentito l’interesse del Napoli per Dybala, ma i tifosi azzurri continuano a sognare dopo l’annuncio di Edoardo De Laurentiis.

Il futuro di Paulo Dybala dopo essersi svincolato dalla Juventus resta sempre più in mistero. L’Inter, anche a causa del ritorno di Romelo Lukaku, si è tirata indietro ufficialmente con le dichiarazioni di Marotta, mentre Milan e Roma seppur interessate, al momento hanno altre priorità.

E il Napoli? Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse degli azzurri per la Joya e ci sarebbe stato addirittura un sondaggio da parte del club partenopeo con il suo agente Jorge Antun. Ieri in conferenza stampa il ds del Napoli Giuntoli ha smentito seccamente l’interesse per Dybala, ma questa mattina a Dimaro Edoardo De Laurentiis, il figlio del presidente del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno sognare e gioire i tifosi azzurri al riguardo.

Edoardo De Laurentiis su Dybala: “Le vie del Signore sono infinite”

Mentre concedeva foto ed autografi ad alcuni tifosi, anche Edoardo De Laurentiis è stato incalzato sul tema Dybala. Il figlio del patron romano si si è lasciato andare ad una battuta che di sicuro fa sognare i tifosi del Napoli e fa capire come le possibilità che Dybala vesta la maglia azzurra. ci sono: “Chi lo sa, le vie del signore sono infinite” ha dichiarato De Laurentiis Jr. con filosofia, scatenando tanto entusiasmo.

Una battuta dietro la quale si nasconde un pizzico di verità. Nonostante la smentita di Giuntoli, il Napoli sa benissimo che Dybala a parametro zero è un’occasione di mercato che non può ignorare ed il club azzurro sta provando a capire se ci sono margini per portare la Joya all’ombra del Vesuvio.

Su Dybala, oltre all’interesse dei club di Serie A, c’è anche quello di club esteri come Atletico Madrid, Liverpool e Manchester United, con quest’ultimo che potrebbe essere il club maggiormente indiziato nell’acquisire Dybala. I Red Devils, infatti, cederanno Cristiano Ronaldo che vuole andare in un club che gli consenta di giocare la Champions League ed in caso di addio del portoghese andrebbero dritti sull’argentino.

Dybala-Napoli: un colpo di teatro targato De Laurentiis

La trattativa per portare Dybala a Napoli era e resta molto complicata indipendentemente dalle smentite di rito da parte del Napoli. A De Laurentiis piacerebbe moltissimo portare l’attaccante argentino al Napoli e potrebbe rappresentare uno dei suoi classici colpi di teatro.

Lo sbarco di Dybala a Napoli porterebbe un entusiasmo incredibile e De Laurentiis potrebbe anche usarlo per rasserenare i tifosi in caso di mancato rinnovo ed addio da parte di Koulibaly. Ipotesi, questa, avanzata dalla Gazzetta dello Sport che spiega come l’arrivo di Dybala sarebbe utile per risollevare la piazza azzurra e ridare nuova carica all’ambiente.

Alla fine, magari, Dybala potrebbe anche non arrivare e accasarsi altrove, ma il Napoli di certo ci proverà. De Laurentiis è uomo di cinema e come nei film vorrà sicuramente sorprendere la sua folla con un clamoroso colpo di scena.