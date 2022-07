Politano a Dimaro, faccia a faccia con Spalletti: le richieste dell’esterno

Matteo Politano è arrivato a Dimaro. L’esterno azzurro ha chiesto la cessione, e in ritiro avrà un chiarimento con l’allenatore

Piano piano va completandosi il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti nel ritiro di Dimaro. Domenica sera è arrivato anche Matteo Politano, che oggi si è allenato cominciando con i test atletici. Assieme a Politano si sono rivisti anche Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, ma il rientro dell’ex Inter è importante soprattutto per un motivo.

Qualche settimana fa il suo agente, Mario Giuffredi, ha clamorosamente annunciato la rottura tra l’esterno e il Napoli: “Vogliamo andare via, questo è il desiderio del giocatore perché non sente la fiducia di Spalletti”. Un vero e proprio caso scoppiato improvvisamente, con un riferimento diretto proprio all’allenatore: “Lui e Politano hanno rotto dopo la partita al Maradona con la Fiorentina (dove gli azzurri furono sconfitti) e da allora il ragazzo non sente più la fiducia”. Non a caso, da quella gara, Lozano è diventato titolare e Politano è scivolato in panchina. A Dimaro il primo incontro tra il tecnico e il giocatore dopo queste dichiarazioni al vetriolo.

Politano a Dimaro, è ora del chiarimento con Spalletti

Tuttavia, Spalletti aveva già avuto modo di rispondere in conferenza stampa: “Si è creato da solo questa situazione, noi non abbiamo fatto niente. In quale squadra non c’è confronto e non si viene messi in discussione? Bisogna vedere cosa ci dirà”. E infatti a Dimaro sarà l’occasione per parlarsi. Il tecnico non vuole incomprensioni, e soprattutto stima Politano. Da parte di Spalletti non c’è nessuna intenzione di proseguire con questo “caso”. Eppure, il calciatore si è risentito di aver perso il posto da titolare, e probabilmente ribadirà a Spalletti il desiderio di andare via.

Luciano metterà in opera tutta la sua indubbia “ars oratoria” per riappacificarsi con l’esterno, altrimenti il Napoli dovrà fare i conti con questa grana. Di nuovo, il suo agente, ha ribadito la voglia di lasciare il Napoli ed è alla ricerca di offerte per l’ex Sassuolo. Non sarà facile, perché l’ingaggio è di quasi 2 milioni di euro e vere offerte non ci sono, se non il gradimento di Gattuso e del suo Valencia, che non si è ancora mosso ufficialmente. Da capire se a Dimaro saranno sorrisi tra il calciatore e Spalletti: intanto l’impatto è stato positivo. Il giocatore è entrato in campo sorridente e ha salutato i tifosi senza far trasparire alcuna tensione.