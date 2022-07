Napoli, spunta un’avversaria per Deulofeu: un club della Liga fa sul serio

Napoli, un club estero su Gerard Deulofeu. Lo spagnolo aspetta gli azzurri, ma lo scenario potrebbe cambiare

Continua a regnare l’incertezza sul prossimo reparto offensivo del Napoli. Appurato ormai il passaggio di consegne Insigne – Kvaratskhelia, per gli azzurri restano da definire le situazioni legate a Dries Mertens e Matteo Politano. Il belga coltiva ancora qualche speranza di restare, e si attende un eventuale incontro per capire i margini, mentre Politano potrebbe lasciare Napoli in cerca di maggiore spazio. In ogni caso, dunque, gli azzurri avranno bisogno di un nuovo innesto nel loro reparto offensivo.

Il nome in cima alla lista della dirigenza e del ds Cristiano Giuntoli è ancora quello di Gerard Deulofeu. Al di là delle smentite di rito avvenute in conferenza, quando Giuntoli ha negato l’esistenza di una reale trattativa (“Fondamentalmente non c’è stato niente”, queste le parole del ds), l’attaccante spagnolo continua ad essere seguito attentamente dal Napoli, che lo ha individuato come potenziale rinforzo per il suo attacco. Deulofeu porterebbe esperienza, gol e assist: quello che sta cercando il Napoli, che vuole un profilo che possa svariare su tutto il fronte offensivo.

Al momento però la trattativa è tutt’altro che semplice. Quello che inizialmente erano sembrati dialoghi già bene avviati tra i due club hanno subito una brusca battuta d’arresto. Colpa delle richieste dell’Udinese, sin troppo elevate per le idee del Napoli. I friulani non intendono agevolare il passaggio in azzurro del giocatore. Per strappare Deulofeu servono soldi, e tanti. Circa 17 milioni, nelle idee dei bianconeri. I club hanno valutato anche l’inserimento di una contropartita, e sembrava si fosse concordato sul nome del giovane centrocampista Gianluca Gaetano.

Neanche questo però è bastato per fare decollare definitivamente la trattativa. Anche in questo caso infatti è rimasta la distanza tra la visione del Napoli (che punta su Gaetano in ottica futura e vorrebbe cedere il giocatore solo in prestito) e quella dell’Udinese, che invece vorrebbe il cartellino del giocatore.

Gerard Deulofeu, il Napoli temporeggia: si inserisce un club della Liga

Morale della favola, la trattativa per Deulofeu resta bloccata, e come spesso accade il passare del tempo potrebbe giocare un brutto scherzo al Napoli. Il giocatore infatti non è finito solo nel mirino degli azzurri, ma anche in quello di altri club esteri. Tra questi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe il Villareal, che sarebbe molto interessato al giocatore e potrebbe presto farsi avanti con un’offerta concreta. Gli spagnoli potrebbero sfruttare lo stallo del Napoli per soffiare agli azzurri uno degli obbiettivi di questo mercato.

Anche perché sino ad ora gli azzurri hanno avuto dalla loro il gradimento del giocatore, che è rientrato dalle vacanze e si è aggregato al ritiro dell’Udinese in attesa di notizie. Il tempo però scorre, e ad un mese dall’inizio del campionato l’impazienza inizia a farsi sentire.