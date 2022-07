Ostigard al Napoli: un dettaglio ha sbloccato l’affare

Il Napoli chiude la trattativa con il Brighton per acquistare Ostigard: c’è un dettaglio che ha sbloccato l’affare per il calciatore norvegese.

Leo Skiri Ostigard sbarcherà a Napoli nelle prossime ore. Ha fatto di tutto per trasferirsi in azzurro e ora finalmente il suo sogno diventerà realtà. Spetterà al ragazzo norvegese mettersi in mostra dimostrare di essere all’altezza della maglia partenopea.

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, Giuntoli ha finalmente chiuso l’affare durato settimane con il Brighton, proprietario del cartellino. Il Napoli acquisterà Ostigard a titolo definitivo per 5 milioni, più 3-4 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Ma come mai il club azzurro ha chiuso l’affare dopo così tante settimane? C’è una spiegazione dietro la riuscita della trattativa: l’addio ha smosso tutto.

Napoli, via vai di centrali: entra Ostigard, esce l’ex Primavera

Il classe 1999 diventerà il quarto difensore centrale e proverà a scavalcare le gerarchie ben delineate. Si tratta di un difensore fisicamente ben strutturato, ma spesso molto impulsivo. Leo Skiri dovrà crescere sotto l’occhio attento di Koulibaly, che potrebbe certamente proteggerlo sotto la sua ala e migliorare i suoi limiti. Sempre se il difensore senegalese dovesse rinnovare il contratto con il Napoli.

Intanto, Giuntoli ha accontentato Spalletti che chiedeva un quarto difensore. Inoltre, il direttore sportivo del club azzurro è riuscito a chiudere nelle ultime ore un’altro affare in uscita molto importante. Si tratta della cessione di Sebastiano Luperto, ex Primavera Napoli e fino all’anno scorso difensore mandato in prestito all’Empoli. Il classe 1996 ha trovato sempre poco spazio in azzurro e non rientra nei piani della società. Così, il Napoli è riuscito a trovare l’accordo definitivo con l’Empoli: Luperto si legherà ai toscani per una nuova stagione in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Dunque, la cessione del difensore leccese ha spalancato le porte per l’arrivo di Ostigard. Luperto ha liberato uno slot in difesa – nonostante non sia neanche partito in ritiro – per lasciare spazio ad un nuovo calciatore da ingaggiare. Questo doppio affare dimostra chiaramente la politica del Napoli.

Calciomercato Napoli, la strategia di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno come obiettivo quello di vendere qualche esubero e rimpiazzarli con gli obiettivi prefissati. Nell’orbita Napoli circolano tantissimi calciatori, come Dybala, Deulofeu o Svanberg e Solbakken. Tuttavia, fin non verranno ceduti i già presenti in rosa, sarà difficile accogliere altri nuovi giocatori.

E’ importante sottolineare che il Napoli stia ancora trattando con Dries Mertens. Solo una volta che sarà terminato questo negoziato sarà chiaro capire se la Joya o l’attaccante dell’Udinese possano davvero indossare la maglia azzurra. La priorità è chiaramente rinnovare il belga.

Discorso molto simile per la fascia destra. Il Napoli aspetta che Politano e il suo agente portino offerte importanti per la cessione. Una volta intavolata la trattativa per l’addio, allora Giuntoli affonderà un colpo per trovare il degno sostituto dell’ex Inter.