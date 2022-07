Dybala al Napoli, l’indizio social è eloquente: ma c’è un problema

Il Napoli pronto a lavorare per portare Paulo Dybala in azzurro. Un ostacolo frena la possibile trattativa, ma un indizio social fa sperare.

Al di là delle smentite di rito il sogno Paulo Dybala continua, lentamente e sottotraccia ma inesorabilmente, a prendere corpo nelle idee del Napoli e di Aurelio de Laurentiis.

“E’ fuori portata, sta trattando con altri club”, aveva smentito categoricamente il ds Cristiano Giuntoli in conferenza le voci di un interesse dell’argentino. Parole che, tempo qualche ora, si sono rivelate una delle “bugie bianche” che tanto vanno di moda nel periodo di calciomercato.

E’ bastato il sorriso di Edoardo De Laurentiis e quel sornione ma indicativo “Le vie del signore sono infinite” per riaccendere le speranze dei tifosi azzurri. Il Napoli c’è, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport gli azzurri sarebbero il club che in queste ore più di ogni altro si starebbero muovendo sottotraccia per arrivare alla Joya.

Il Napoli, che ha già risparmiato diversi milioni sul fronte ingaggi, è tentato dal colpo Dybala e potrebbe decidere di mettere sul piatto una ricca offerta, soprattutto se Koulibaly dovesse rifiutare il ricco rinnovo proposto da De Laurentiis. L’argentino prima del terremoto Lukaku si era accordato per 5 milioni più uno di bonus legato alle presenze con l’Inter. Una cifra non impossibile per il Napoli. La trattiva al momento resta comunque molto difficile, ma non più solo un sogno di mercato.

L’ostacolo più insormontabile per gli azzurri è legata alla questione diritti d’immagine del giocatore, un ostacolo che si prospetta particolarmente duro. I contatti con il giocatore, pur sottotraccia, ci sono e continuano ad esserci, nella speranza di battere la concorrenza e riuscire a trovare un accordo. Silenziosamente, il Napoli continua a coltivare il sogno di vedere Dybala vestire la maglia azzurra.

Dybala al Napoli, l’indizio arriva dai social: il doppio follow fa sperare i tifosi

A far sorridere i tifosi e ad accrescere la speranza di vedere Dybala in maglia azzurra è stato anche un indizio lasciato sui social dall’argentino. Ormai a giorno d’oggi niente di quello che si fa su Instagram passa in osservato, ed ecco che dando uno sguardo ai profili seguiti da Dybala si trova una piacevole sorpresa. L’argentino infatti segue due giocatori azzurri. Si tratta di Piotr Zielinski e Alex Meret, possibili futuri compagni di squadra qualora dovesse sbarcare al Napoli. Anche i due giocatori azzurri hanno ovviamente ricambiato il follow. Semplice gesto tra colleghi e rivali di tante battaglie oppure un indizio di mercato?

I tifosi sperano ovviamente che dietro al gesto dell’argentino ci sia la volontà e la prospettiva di vestire la maglia azzurra. Il dilemma verrà comunque presto risolto. A circa un mese dall’inizio del campionato, per Dybala sembra essere arrivato il momento di far quadrare i conti e prendere una decisione sul suo futuro.