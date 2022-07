L’affare Dybala e gli affari di cuore: la sua ex adesso sta con un azzurro

L’affare Dybala fa sognare Napoli, ma l’ex amante dell’argentino è adesso la compagna stabile del calciatore azzurro.

Paulo Dybala piace al Napoli, anche se Giuntoli ha smentito l’affare. Il calciatore resta svincolato e sembra non rientrare più nei piani dell’Inter, con il quale ha avuto contatti strettissimi fino a qualche settimana fa.

L’argentino si sta godendo l’estate con la sua attuale compagna Oriana Sabatini, ma in passato è stato al centro di gossip a causa di un’incredibile rivelazione da parte di un suo ex flirt, attuale compagna di di un calciatore del Napoli.

La donna svelò la relazione segreta, smentita invece dalla Joya. Ecco di chi si tratta e perché la storia d’amore è terminata bruscamente.

Dybala e quella notte segreta in hotel: “Poteva essere una storia seria”

Soprannominata da alcuni come Ape regina della Serie A, Ginevra Sozzi è un’organizzatrice di eventi e attorno al 2016 fu avvistata dai paparazzi con Fabio Quagliarella. Ufficialmente nessuna relazione tra i due, ma solo un’amicizia. Successivamente, però, la pr ha ha svelato un flirt, o qualcosa in più, con un calciatore della Juventus.

Si tratta proprio di Paulo Dybala, attualmente uno degli obiettivi del Napoli. L’argentino, infatti, conobbe Ginevra a Palermo. I due hanno sempre mantenuti il contatto, anche quando ci fu il trasferimento dal club rosanero alla Juventus. Nel periodo in bianconero, però, Dybala frequentava un’altra donna, ma secondo quanto riportato da Ginevra Sozzi ai microfoni di Spy manteneva con lei una relazione nascosta.

Il culmine fu raggiunto dopo che la Juventus vinse uno Scudetto e la fidanzata di Paulo non era in Italia, bensì in Argentina. L’attaccante bianconero insistette per portare Ginevra alla festa privata, ma i suoi procuratori non la vedevano di buon occhio. Troppo appariscente, troppo al centro dell’attenzione. “Prenotammo una stanza in hotel e trascorremmo la notte insieme. Poteva essere una storia vera – ha raccontato Sozzi tempo fa alla rivista Spy – I suoi agenti fecero la guerra contro di me e mi hanno allontanato da lui“. Chiaramente, Paulo Dybala ruppe i rapporti anche con la sua ex fidanzata Antonella ed oggi mantiene una relazione stabile con la pop-star argentina Oriana Sabatini.

Chi è l’attuale compagno di Ginevra Sozzi

Dopo qualche anno dalla delusione amorosa con l’attaccante della Juventus, Ginevra iniziò a frequentare segretamente Matteo Politano, già sposato con un’altra donna, fino ad uscire allo scoperto nella primavera 2020.

Matteo Politano e Ginevra Sozzi si sono conosciuti quando il calciatore era ancora sposato con Silvia. Secondo i rumors, la moglie scoprì la relazione nascosta dei due amanti attraverso un’investigatore privato e decise di separarsi subito da Matteo. Poco dopo la separazione, il calciatore lasciò Milano per trasferirsi a Napoli e annunciò così il nuovo amore con Ginevra. Ora i due hanno una figlia e da tempo mantengono la propria relazione lontana dai riflettori.