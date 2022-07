Salernitana scatenata sul mercato: preso Valencia, ora tocca a lui

La Salernitana è scatenata sul mercato e dopo aver chiuso per l’arrivo di Valencia è pronta ad affondare per altri colpi.

La salvezza ottenuta lo scorso anno è stata quasi epica, ma la Salernitana non ci tiene per nulla a fare un altro campionato del genere. Il club granata quest’anno vorrà salvarsi quantoprima e la dirigenza sta costruendo una rosa che possa raggiungere l’obiettivo con più tranquillità. E nelle ultime ore, la Salernitana ha chiuso per l’arrivo di Diego Valencia.

L’attaccante di 22 anni, seguito in passato anche dal Napoli, arriva dai cileni dell’Universidad Catolica ed è di fatto il quarto acquisto della Salernitana. Il ds De Sanctis ha già ufficializzato gli arrivi di Lovato e Pirola in difesa, mentre in attacco è arrivato Botheim, ma non ha intenzione di fermarsi e dopo Valencia è pronto a portare a Salerno altri giocatori. Adesso la priorità della Salernitana si chiama Federico Bonazzoli.

Bonazzoli vicino al ritorno a Salerno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ritorno di Federico Bonazzoli a Salerno è sempre più vicino. Il club granata ha offerto 4,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita alla Sampdoria che pare propensa ad accettare l’offerta. Bonazzoli si è allenato a parte con il club blucerchiato e non vedo l’ora che la trattativa si concluda per far ritorno a Salerno.

L’attaccante classe 1995 è stato uno dei protagonisti della cavalcata verso la salvezza del club granata con 10 gol in 35 presenze e la Salernitana ha sempre avuto come obiettivo quello di acquistarlo in maniera definitva al termine della stagione. Un matrimonio che dunque è destinato a continuare e da entrambe le parti c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare.

Decisiva anche la volontà di Bonazzoli che deve si trovare ancora un accordo sull’ingaggio, ma la sensazione che si ha è che non ci saranno problemi in questo senso.

Gli altri obiettivi granata

Il ritorno di Bonazzoli era uno degli obiettivi primari della Salernitana, ma il club granata ha altri colpi in canna. Per la trequarti piace molto Filip Djuricic, con il giocatore che si è svincolato dal Sassuolo al termine della passata stagione. Il serbo, però, piace anche al Torino e De Sanctis dovrà essere bravo a battere la concorrenza dell’altro club granata di Serie A.

Per la difesa, invece, la Salernitana sta guardando in Francia ed è molto caldo l’asse con il Lilla. Al club granata piacciono molto il terzino destro Junior Sambia e quello sinistro Domagoj Bradaric, mentre per il centrocampo sempre della formazione francese interessa Yusuf Yazici, reduce da un anno non brillante in prestito al CSKA Mosca, ma che ha comunque molti estimatori in Europa.

Sempre per il centrocampo, la Salernitana ha dato l’ultimatum a Morten Thorsby che è chiamato a dare una risposta definitiva al club granata dopo essersi svincolato dalla Sampdoria.