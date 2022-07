Il Napoli annuncia le amichevoli in streaming gratis! Ecco dove vederle

Dopo il probabilissimo addio di Koulibaly, per i tifosi del Napoli ci sono delle ottime notizie sulle prossime amichevoli.

Sono giorni molto intensi in casa Napoli, viste le continue indiscrezioni di mercato che ruotano intorno al gruppo di Luciano Spalletti. Chi è più sotto la luce dei riflettori è sicuramente Kalidou Koulibaly, promesso sposo del Chelsea di Tuchel. Il senegalese, infatti, andrà a percepire con i ‘Blues’ circa 10 milioni di euro per i prossimi cinque anni, mentre ad Aurelio De Laurentiis andranno circa 40 milioni di euro. Ma a prescindere dell’addio del centrale, per il team partenopeo è tempo di scendere di campo.

Il Napoli, di fatto, esordirà in questa stagione domani, ore 18.00, contro l’Anaune Val di Non ( squadra dilettantistica). Domenica, invece, per gli azzurri ci sarà un match molto più probante, considerando che sfideranno il Perugia ( team che l’anno scorso ha disputato i play-off di Serie B). Luciano Spalletti, soprattutto contro gli umbri, assaggerà la condizione dei suoi dopo questi giorni trascorsi a Dimaro per preparare la prossima stagione.

Il Napoli, dopo il Trentino, effettuerà dal 23 luglio al 6 agosto un secondo ritiro a Castel di Sangro, dove effettuerà altre quattro amichevoli. Gli azzurri, infatti, sfideranno l’Adana Demirspor (club turco dove militano Balotelli e Inler con Vincenzo Montella come allenatore) e poi tre squadre spagnole: il Mallorca, il Girona e l’Espanyol. Proprio su queste cinque sfide del team partenopeo ci sono delle importanti novità.

Napoli, le amichevoli contro l’Anaune Val di Non ed il Perugia saranno trasfmesse sul profilo ufficiale Facebook del club

Come comunicato dallo stesso Napoli, infatti, le prime due gare della stagione, ovvero quelle contro l’Anaune Val di Non ed il Perugia, saranno trasmesse per la prima volta e gratuitamente in diretta sul profilo ufficiale Facebook del team partenopeo. Questa rappresenta una vera e propria novità per i tifosi azzurri, visto che in questi anni sono stati costretti a guardare le amichevoli della loro squadra del cuore in pay per view.

I match contro l’Anaune Val di Non ed il Perugia rappresenteranno una piccola eccezione, considerando che per le restanti quattro sfide, sempre come annunciato dalla società campana, tornerà la modalità pay per view a 9.99 euro sulla piattaforma Sky dall’Italia e allo stesso prezzo le gare saranno attivabili in altre piattaforme che saranno comunicate in un secondo momento sempre dal Napoli. Le due amichevoli in streaming sono sicuramente un’ottima notizia per i tifosi azzurri che, però, adesso si attendono qualcosa sul mercato.

Il Napoli si muove per il dopo Koulibaly: gli aggiornamenti

Dopo l’ormai imminente cessione di Koulibaly, che a breve dovrebbe effettuare le visite mediche di rito con il Chelsea, il Napoli si è messo all’opera per cercare di sostituirlo. I primi nomi sono quelli di Kim del Fenerbahce e di Acerbi della Lazio, ma il club partenopeo si sta attivando anche in altri ruoli. De Laurentiis e Giuntoli, sfruttando anche il vicinissimo trasferimento di Petagna al Monza, si sono attivati sia per Simeone del Verona. I sostenitori azzurri, intanto, sognano l’accordo con Dries Mertens e l’arrivo di Paulo Dybala.