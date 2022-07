Koulibaly al Chelsea, Sheridan Bird: “Conoscendo ADL lo avrà già fatto”

Koulibaly lascerà Napoli per andare a giocare in Premier League, sponda Chelsea. Il giornalista Sheridan Bird ne ha parlato a Canale 21

Dopo un lungo tira e molla che va avanti da ben prima della fine del campionato, sembra essersi conclusa (o quasi) la telenovela Koulibaly.

Una conclusione che purtroppo non avrà il lieto fine tanto auspicato, e che vedrà il colosso senegalese lasciare Napoli dopo ben 8 anni. A nulla è servita l’offerta da 6 mln netti al calciatore, arrivata forse troppo tardi, quando ormai il dado era tratto. KK ha deciso di accettare le lusinghe del Chelsea, cogliendo all’età di 31 anni quella che forse è l’ultima grande occasione della sua carriera per provare a vincere trofei importanti. Un sogno che purtroppo a Napoli è solo riuscito ad accarezzare. Secondo gli ultimi rumours, l’offerta del Chelsea al Napoli è di circa 40 mln di sterline, mentre a Koulibaly è stato offerto un triennale da 10 milioni di sterline a stagione.

Dell’approdo di Koulibaly al Chelsea ne ha parlato anche il giornalista inglese Sheridan Bird, intervenuto durante la trasmissione “Tutti in Ritiro” su Canale 21.

Sheridan Bird sull’arrivo di Koulibaly al Chelsea

Nel corso della trasmissione il giornalista inglese Sheridan Bird, che ha fatto il punto sulla situazione Koulibaly al Chelsea: “Siccome il Chelsea ha perso due pilastri della difesa come Rudiger e Christensen e forse perderà anche Azpilicueta sta praticamente rifondando la difesa. Il ‘problema’ è che il Napoli ha uno dei difensori più forti al mondo e il Chelsea ha un po’ di ‘grano’, tutto qui.”

Dall’Inghilterra l’affare sembra ormai cosa fatta: “Qui in Inghilterra sono tutti abbastanza sicuri che l’arrivo di Koulibaly è praticamente cosa fatta, anche perché il Chelsea ha disperatamente bisogno di un centrale. Qualche anno fa l’avrebbe pagato molto di più, ma si sa che il contratto è in scadenza e che quindi fanno scendere il prezzo. Penso che la trattativa si chiuderà in tempi brevi, anche perché il campionato sta per iniziare e bisogna chiudere in fretta. Scambio? Lo escluderei, si tratterà soltanto di cash.”

Sull’ipotesi che il sostituto arrivi dalla Premier League: Conoscendo De Laurentiis sono sicuro che abbiano già individuato quello che sarà il sostituto di Koulibaly e vedo difficile sia un calciatore dalla Premier League, ma in generale sarà difficile trovare un sostituto per un calciatore di questo calibro. I tempi sono sicuramente molto stretti: il Chelsea sul mercato è una macchina, se vuole qualcuno lo chiude a strettissimo giro e quel qualcuno arriva. Purtroppo c’è poco da fare e secondo me si chiuderà già in settimana”.