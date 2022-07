Duello di mercato tra Napoli e Roma: non si tratta di Dybala

Duello di mercato all’orizzonte tra il Napoli e la Roma che oltre a Dybala hanno anche un altro obiettivo in comune.

Ad un mese dall’inizio del campionato, il Napoli sta cercando di migliorare ulteriormente il reparto offensivo dove al momento è arrivato il solo Kvaratskhelia a sostituire Insigne. Gli azzurri hanno perso anche Mertens e probabilmente cederanno anche Petagna e Politano ed urgono dei rinforzi per tappare questi buchi.

Sulla lista del ds Giuntoli ci sono tanti nomi, in primis quello di Paulo Dybala. L’argentino è ancora svincolato ed il Napoli sogna di ingaggiarlo per far dimenticare ai tifosi la scottante cessione di Koulibaly. Altro nome che piace per il reparto offensivo è quello di Ola Solbakken, esterno d’attacco del Bodo/Glimt, ma come per Dybala anche qui il Napoli deve fare i conti con l’interessamento della Roma.

Napoli-Roma: è duello per Solbakken del Bodo/Glimt

Secondo quanto riportato da Sky Sport è previsto un nuovo scontro di mercato tra Napoli e Roma per Solbakken del Bodo/Glimt. Sia giallorossi che azzurri sono molto interessati al giocatore, ma secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio al momento sarebbe la Roma la favorita per accaparrarsi il giocatore.

Questo perché Solbakken preferisce la Roma al Napoli e questo mette i giallorossi in una posizione di vantaggio. Al momento, l’esterno d’attacco norvegese classe 1998 sta recuperando da un piccolo infortunio alla spalla e ciò sta ovviamente rallentando il suo trasferimento in Italia ma, spiega l’esperto di mercato di Sky, nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva da parte del calciatore.

Solbakken ha disputato una grande Europa Conference League lo scorso anno, mentre nel corso di tutta la passata stagione ha firmato 8 gol e 6 assist in 25 presenze. L’esterno d’attacco norvegese è ancora un giocatore acerbo, ma ha margini di miglioramento importanti ed un trasferimento in un campionato più competitivo come quello italiano potrebbe aiutarlo ad emergere.

Più Roma che Napoli per Solbakken, ecco perché

Il fatto che la Roma sia in vantaggio sul Napoli per Solbakken non dipende solo dalla volontà del giocatore norvegese, ma ci sono anche altri motivi che consentono ai giallorossi di essere avanti. Uno di questi è rappresentato dal mercato in uscita bloccato del Napoli, con gli azzurri che prima di accogliere Solbakken in squadra dovrebbero prima cedere qualcuno.

Il maggior indiziato a lasciare è, come detto, Matteo Politano ma la cosa non è affatto facile. L’ex Inter e Sassuolo piaceva molto al Valencia, ma gli spagnoli hanno acquistato negli ultimi giorni Samu Castillejo dal Milan e difficilmente prenderanno un altro esterno. Lo stesso Politano vorrebbe lasciare Napoli, ma al momento la mancanza di offerte blocca il suo addio.

Nel caso in cui Solbakken dovesse andare alla Roma, comunque, il Napoli è al lavoro su altri giocatori. Il club azzurro sta trattando anche con l’Udinese per Deulofeu e non dovesse concretizzarsi l’arrivo del norvegese andrebbedritto sullo spagnolo con il quale ha già un accordo di massima.