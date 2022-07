Kvaratskhelia show: doppietta da sogno all’esordio – VIDEO

Il Napoli sta giocando in questi minuto contro l’Anaune Val di Non e l’assoluto protagonista del match è il georgiano Kvaratskhelia.

Dopo la bomba ‘Koulibaly’ scoppiata l’altro ieri, il Napoli è sceso per la prima volta in campo questa stagione. Gli azzurri, infatti, stanno sfidando l’Anaune Val di Non ( squadra di Eccellenza) nella prima amichevole estiva per preparare al meglio la nuova annata. La differenza tra le due squadre è enorme, ma il Napoli ha iniziato comunque la sfida con un buon piglio.

Il primo gol stagionale è stato segnato da Amir Rrahmani al 5’, su assist di Kvaratskhelia, il quale ha segnato il secondo gol partenopeo al 26’. Il georgiano, dopo una percussione di Anguissa, è stato bravo a sfruttare l’assist di Petagna, piazzando di piatto destro la sfera nell’angolino alla sistra dell’estremo difensore trentino. Il terzo gol partenopeo è stato segnato al 34’ dal centrocampista camerunense con un’ottima conclusione dalla distanza.

Kvaratskhelia, dopo appena quattro minuti, delizia ancora i tifosi del Napoli, segnando, con un bel tocco sotto la rete del 4-0. Prima della conclusione del primo tempo, il georgiano ha sfiorato anche il terzo gol prima con un palo colpito e poi con una conclusione respinta con il corpo da ll’estremo difensore dell’Anaune.

Napoli, Kvaratskhelia illumina nei suoi primi 45 minuti con la maglia azzurra

Anno 2029 Se ne va una bandiera degli ultimi 7 anni. #Kvaratskhelia

Tutto iniziò da qui 💙 pic.twitter.com/GA5pp51Ymd — WLT (@WLT79) July 14, 2022

Kvaratskhelia era sicuramente il più atteso nell’amichevoli di oggi contro l’Anaune, visto che i tifosi del Napoli avevano potuto vedere le sue gesta solo su You Tube e qualche frammento su ‘Sky Sport’ nel corso delle gare di Nations League della sua Georgia. Il suo acquisto era stato accolto, almeno inzialmente, con un po’ di scetticismo, ma poi pian piano è aumentata intorno a lui la cuoriosità sia dei tifosi che degli addetti ai lavori.

Aurelio De Laurentiis per prendere Kvaratskhelia ha dovuto elargire alla Dinamo Batumi circa 10 milioni di euro e spera, così come i sostentiori azzurri, che non faccia rimpiangere Lorenzo Insigne. Il georgiano, infatti, gioca prorpio su quella zona di campo che per tanti anni è stata di proprietà dell’ex capitano azzurro, volato in Canada per giocare con la maglia del Toronto nella MLS.

Napoli-Anaune, tanti cambi per Spalletti per il secondo tempo: Kvaratskhelia è rimasto in panchina

Da pochi minuti è cominciato il secondo tempo della gara, ma senza Kvaratskhelia che è rimasto in panchina. Luciano Spalletti, infatti, ha ha letteralmente stravolto la squadra per la seconda frazione di gara, effettuando tantissimi cambi. Tra i subentrati bisogna assolutamente sottolineare l’esordio stagionale di Victor Osimhen, il quale è stato l’ultimo a raggiungere il ritiro di Dimaro.