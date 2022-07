Osimhen, arriva l’offerta da 110 mln! La risposta del nigeriano

Al Napoli è stata recapitata un’offerta da 110 milioni per il suo bomber Victor Osimhen. Ecco qual’è stata la risposta del nigeriano.

La sua ultima grande stagione con il Napoli lo ha reso uno dei pezzi più pregiati della rosa azzurra e le sirene di mercato erano inevitabili. Victor Osimhen piace a tantissimi club, con il bomber nigeriano che ha ricevuto interessamenti da ogni dove, ma il club partenopeo è stato chiarissimo: Osimhen parte solo per un’offerta da 110 milioni di euro.

Una richiesta altissima quella del Napoli che ha frenato i top club europei dal pensare di intavolare una trattativa, segno che il club azzurro ritiene Osimhen parte centrale del nuovo progetto di Spalletti. E con la partenza di Koulibaly, volato a Londra, Osimhen assume ora un ruolo ancora più importante di quello che aveva prima. Tuttavia, c’è stata una squadra che non ha voluto demordere per Osimhen ed ha cercato di accontentare il Napoli, ovvero il Newcastle.

Offerta shock del Newcastle, Osimhen dice no!

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Newcastle ha fatto davvero sul serio per Osimhen. I Magpies, che ora hanno una proprietà saudita, non si sono lasciati intimorire ed hanno offerto a De Laurentiis i 110 milioni di euro richiesti per portare Osimhen in Premier League e lanciare un segnale a tutto il campionato.

Tuttavia, però, il Newcastle non aveva fatto i conti con lo stesso Osimhen che, come rivelato dal noto quotidiano romano, ha deciso di declinare l’offerta faraonica della proprietà saudita, dimostrando come i soldi non sempre contano nella scelta di un calciatore. Osimhen ha fatto una scelta di cuore, rinunciando probabilmente anche ad un ricco ingaggio.

Il bomber nigeriano vuole fare le fortune del Napoli e soprattutto ha voglia di mostrare il suo talento nella prossima Champions League, conquistata con grande fatica lo scorso campionato. Una scelta che di sicuro fa piacere ed inorgoglisce i tifosi del Napoli che dopo l’addio di Koulibaly, sanno quantomeno di potersi aggrappare ad Osimhen che si candida ad essere il nuovo leader della squadra azzurra.

Osimhen nuovo leader azzurro

Arrivato in ritiro nella giornata di ieri, Osimhen ha ricevuto un’accoglienza calorosissima da parte dei tifosi azzuri che hanno provato così a superare lo scotto derivato dalla cessione di Koulibaly. Come detto, con l’addio del difensore senegalese, sia la squadra che i tifosi si stringono attorno a Osimhen che avanza sempre più verso un ruolo da leader nel Napoli che verrà.

Vuole questo anche Spalletti che costruirà il gioco della squadra attorno a lui e a Kvaratskhelia, cercando di far nascere un Napoli nuovo e vincente, capace di far sognare i tifosi. La partenza di Koulibaly apre anche la questione relativa alla fascia di capitano che ora potrebbe finire proprio sul braccio di Osimhen, ora pronto più che mai a caricarsi il Napoli sulle spalle.