“Napoli, colpi in arrivo da 55 milioni”: l’annuncio del giornalista

Il giornalista sicuro sul mercato del Napoli: “Ecco come verranno reinvestiti i soldi delle cessioni”. Colpi per 55 milioni

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe presto sbloccarsi, e farlo davvero in grande stile. La politica della società, come ribadito sin dagli albori del mercato, è non fare alcun acquisto senza prima avere ceduto. Questo per un banale motivo di posti in rosa, certo, ma soprattutto per un motivo economico. Il Napoli intende trovare dal mercato le risorse per finanziare i propri colpi, vista anche la politica di contenimento dei costi attuata dalla società.

Adesso però, finalmente, ci siamo. La dolorosissima cessione di Kalidou Koilibaly, che è diventato ufficialmente un giocatore del Chelsea portando alle casse del Napoli circa 40 milioni, e quella possibile di Andrea Petagna, che sembra diretto a grandi passi alla volta di Monza (15 milioni l’offerta di Berlusconi e Galliani che dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana), danno finalmente la possibilità al Napoli di intervenire anche sul mercato in entrata e sbloccare alcune operazioni già avviate dalla dirigenza azzurra.

Intervenuto su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha provato a fare il punto della situazione su quello che sarà il mercato in entrata del Napoli una volta raccolto il ricco gruzzoletto (55 milioni, una cifra considerevole) dalle cessioni. Secondo De Maggio Giuntoli avrebbe già studiato come sfruttare la nuova disponibilità economica.

Secondo De Maggio, i 55 milioni ricavati dalle cessioni di Petagna e Koulibaly verranno reinvestiti per portare in azzurro tre colpi. La dirigenza ha già scelto su quale profili puntare. Arriveranno un portiere che si contenderà con Meret la difesa della porta del Napoli, un difensore, che secondo De Maggio potrebbe essere Abdou Diallo, difensore del PSG, e un attaccante. “Un giocatore che io amo moltissimo” ha glissato il giornalista.

De Maggio si è espresso anche sulla suggestione di mercato che porta a Paulo Dybala. nelle ultime ore si sono particolarmente intensificate le voci di un possibile approdo in azzurro della Joya. Un nome che ha immediatamente scaldato il cuore dei tifosi. L’argentino è ancora in cerca di squadra dopo la fine del contratto con la Juventus, e in molti sono pronti a giurare che il Napoli sia pronto ad offrire a Dybala un contratto da 6 milioni per convincerlo a sposare l’azzurro. Più cauto invece De Maggio. “Per Dybala è molto difficile” ha chiarito, senza però chiudere le porte. “Il sogno c’è sempre, ma il Napoli ha capito che non è facile dato che l’argentino vuole l’Inter”. I nerazzurri però devono prima fare due cessioni, e quindi la situazione è ancora in bilico. Secondo de Maggio, però, il Napoli avrebbe ripreso i contatti con l’Udinese per Gerard Deulofeu. Intanto il giornalista conferma l’imminente arrivo in azzurro di Ostigard, questo però legato alla cessione di Luperto all’Empoli.