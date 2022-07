Nella corsa a Paulo Dybala, il Napoli potrebbe avere un alleato importante, ma c’è un problema che blocca la riuscita della trattativa.

La corsa a Paulo Dybala è più infuocata che mai e sta entrando nella sua fase decisiva. L’attaccante argentino è chiamato a prendere una decisione sul suo futuro e tre sono le possibili destinazioni. La prima è l’Inter che prima di tutti ha messo gli occhi sull’ex Juventus, la seconda è la Roma che sogna un grande colpo per infiammare la piazza e la terza è il Napoli che vuole far dimenticare la cessione di Koulibaly ai tifosi con un acquisto top.

Fino a qualche giorno fa, l’Inter era considerata favorita, ma le recenti uscite di Marotta prima e di Javier Zanetti poi hanno rallentano l’affare, facendo rientrare in gioco Roma e Napoli. Dybala vuole attendere ancora l’Inter, ma non all’infinito e così sta valutando anche le offerte degli altri due club in corsa, con il Napoli che potrebbe avere un alleato importante per accaparrarsi la Joya.

Il Napoli punta sull’Adidas per convincere Dybala

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’alleato importante che ha il Napoli per convincere Dybala è l’Adidas. Il main sponsor del club azzurro è lo stesso della Joya e questo potrebbe aiutare a risolvere il problema dei diritti di immagine che da sempre complicano spesso e volentieri le trattative del Napoli.

Con l’aiuto di Adidas il Napoli aggirerebbe questo problema e potrebbe portare Dybala all’ombra del Vesuvio. Tuttavia c’è un altro problema che blocca la buona riuscita della trattativa ed è rappresentato dal fatto che Dybala preferisca ancora l’Inter rispetto alla Roma e al Napoli che sono dunque un passo indietro rispetto ai nerazzurri.

Il ds azzurro Giuntoli sta continuando il suo pressing sull’attaccante argentino e negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche una videochiamata con il suo agente Antun. In questa videochiamata, il Napoli avrebbe fatto sapere di essere pronto ad offrire a Dybala un contratto da 6 milioni a stagione per convincerlo a sposare la causa azzurra.

Napoli favorito su Inter e Roma, ecco perché

Ora tutto sta nelle mani di Dybala che dovrà decidere alla svelta il suo futuro. L’attaccante ex Juventus gradirebbe, come detto, andare all’Inter, ma non può aspettare in eterno ed il Napoli si potrebbe dire che sia quasi la squadra favorita per ingaggiare il giocatore.

Per accogliere Dybala, infatti, l’Inter deve prima cedere qualcuno nel reparto offensivo, ma al momento non ci sono offerte né per Sanchez né per Correa. Ciò sta complicando i piani di Marotta che non può dunque affondare per Dybala ed ha messo in stand-by l’operazione, cosa che l’argentino non ha affatto gradito.

La Roma invece, seppur interessata a Dybala, non può accontentare le richieste economiche del giocatore. Questo perché i Friedkin hanno intenzione di abbassare il monte ingaggi e nonostante Mourinho gradirebbe moltissimo l’arrivo di Dybala, la proprietà giallorossa proverà ad acquistarlo solo se la Joya abbasserà le sue pretese.

Discorso divero per il Napoli, pronto a soddisfare le richieste della Joya con un contratto molto ricco ed un ruolo da vero leader dentro e fuori dal campo. La sensazione che si ha è che la prossima settimana sarà decisiva per capire il futuro dell’argentino, con i tifosi del Napoli che continuano a sognare il suo arrivo.