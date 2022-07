Malcuit resta in Serie A? Offerta allettante, la sua risposta

Kevin Malcuit, svincolatosi dal Napoli, sta meditando sul suo futuro. Il giocatore potrebbe restare in serie A: in arrivo offerta allettante

Tra i giocatori che lo scorso 1 luglio hanno ufficialmente lasciato il Napoli c’è anche Kevin Malcuit. Il terzino francese aveva il contratto in scadenza lo scorso 30 Giugno, e la dirigenza del Napoli ha deciso di non rinnovare ulteriormente l’accordo. Il giocatore ha quindi lasciato gli azzurri dopo un’avventura in chiaroscuro. Malcuit ha salutato il Napoli sui social network, ringraziando società e tifosi con un video dei suoi momenti in azzurro e un laconico ma esplicativo “Merci”.

Malcuit era sbarcato in Campania nell’estate del 2018 dal Lille, acquistato dal Napoli per circa 14 milioni. Il primo anno l’esterno riesce a trovare un buon minutaggio, con 27 presenze collezionate per la prima stagione. Il vero spartiacque della sua avventura in azzurro è però la stagione 2019-2020, quando un infortunio ad inizio campionato condizionerà la sua stagione e il rendimento negli anni futuri. Ad Ottobre infatti subisce una lesione al crociato e al menisco, che lo costringerà a tagliare di netto tutto il resto della stagione con ben 9 mesi di stop.

Rientrerà solo nell’anno successivo, e dopo appena qualche scampolo di partita con il Napoli nella prima parte di stagione si trasferirà in prestito alla Fiorentina nel Gennaio del 2020. Dopo il rientro dal prestito il Napoli si convincerà a confermarlo per la stagione successiva, quella scorsa, dove però collezionerà appena 13 presenze, non certo degne di nota. Non abbastanza per convincere gli azzurri a prolungare il suo contratto. Resta il rammarico per tanta sfortuna e un potenziale che lasciava intravedere una carriera in azzurro sicuramente di diverso spessore. Il giocatore però potrà rifarsi rimettendosi in gioco altrove e provando a rilanciare il suo talento.

Malcuit, nuova avventura in Serie A? E’ arrivata l’offerta che ha convinto il giocatore

Malcuit sta infatti in queste ore valutando il suo futuro. Svincolatosi a zero, sta infatti cercando quale sia la soluzione migliore per il suo futuro. E’ questione di poco prima che il giocatore prenda una decisione sul suo futuro. Nelle ultime ore sembra essersi fatta sempre più probabile l’ipotesi di una permanenza in Italia.

L’entourage del giocatore sarebbe infatti stato contattato dall’Hellas Verona, in cerca di un rinforzo sulle fasce in vista della prossima stagione. Ormai da giorni i veneti stanno sondando il terreno per Malcuit, e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sarebbero pronti all’offensiva definitiva. I gialloblu starebbero preparando l’offerta ufficiale da presentare al giocatore ex Napoli: un contratto di due anni che nelle prossime ore potrebbe portare il giocatore a trasferirsi a Verona. La risposta ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma tutto sembra portare verso una nuova avventura in Serie A per il giocatore, che sembra essere convinto della destinazione veronese.