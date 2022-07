Deulofeu al Napoli, si espone l’entourage: la situazione

Continua il pressing del Napoli su Gerard Deulofeu: l’entourage del giocatore svela le ultime novità

Il Napoli continua a ricercare sul mercato la “componente fantasia” del reparto offensivo andata persa con gli addii di Mertens e Insigne. Gli azzurri devono trovare il rinforzo ideale sulle fasce da aggiungere a Kvaratskhelia, Politano e Lozano, che possa sia innescare la potenza di Osimhen che portare gol e qualità all’attacco di Spalletti. Gli azzurri cercano il loro “jolly” in grado di scardinare le difese avversarie

Il nome ormai da settimane è quello di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, reduce da un’ottima stagione in bianconero. Quella per il giocatore è una trattativa ormai più simile ad una telenovela. Prima sembrava potesse concretizzarsi già alla fine dello scorso campionato, poi la brusca frenata dovuta alle alte richieste dell’Udinese (si parlava di una richiesta dei friulani vicina ai 20 milioni, troppi per il Napoli), poi le smentite di rito di Giuntoli, che in conferenza non più di 10 giorni fa aveva chiuso le porte con un laconico “non c’è stato niente”. Tempo al tempo, e le carte in tavola sono cambiate di nuovo. Negli ultimi giorni infatti le quotazioni di Deulofeu hanno ripreso prepotentemente piede, così come la fiducia di potere chiudere l’operazione.

Napoli, pressing su Deulofeu. L’entourage svela lo stato della trattativa

La maxi cessione di Koulibaly, che ha portato nelle casse 40 milioni, e quella ormai sempre più vicina di Petagna sembrano avere dato una sterzata al mercato in entrata azzurro. Dopo Leo Ostigard, arrivato a tamponare il reparto difensivo, gli obbiettivi azzurri sono chiari: un altro difensore, un portiere, e appunto il rinforzo in attacco. Ed ecco tornare di moda il nome di Deulofeu. Qualcosa, eppur, si muove, come anche confermato dall’entourage del giocatore.

Il noto giornalista Valter de Maggio infatti intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ha confermato che dall’entourage di Deulofeu arrivano segnali positivi in merito all’affare. La trattativa tra Napoli e Udinese al momento non sarebbe ancora chiusa, dicono i bene informati, ma i due club sarebbero finalmente andati oltre i “sondaggi” e la trattativa sarebbe entrata nel vivo e nella sua fase calda.

Per dare all’operazione Deulofeu l’accelerata decisiva però ci sarebbe bisogno di un altro tassello: la cessione di Andrea Petagna. L’attaccante sarebbe sempre più vicino al Monza di Berlusconi e Galliani. Già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in tal senso, e a quel punto il Napoli punterebbe a chiudere Deulofeu.

In tutto questo, il giocatore spagnolo attende con pazienza di conoscere il proprio futuro. Il Napoli ha incassato ormai da tempo il “sì” del giocatore, che attende con pazienza che la situazione tra i due club si sblocchi. Secondo le ultime indiscrezioni però i tempi sembrerebbero essere quasi maturi. Il futuro di Deulofeu potrebbe presto tingersi di azzurro.