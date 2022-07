Futuro Mertens, la risposta del presidente – VIDEO

Dopo aver perso Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, i tifosi del Napoli sperano ancora nella permanenza di Dries Mertens.

Il Napoli ha concluso il suo ritiro a Dimaro e presto comincerà quello di Castel di Sangro in programma dal 23 luglio al 6 agosto, ma sotto la luce dei riflettori c’è certamente il calciomercato. Dalla conclusione del campionato scorso, infatti, si sono susseguite tantissime indiscrezioni intorno al gruppo di Luciano Spalletti. In queste settimane, di fatto, hanno lasciato il club partenopeo calciatori chiave di questi ultimi anni come Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, mentre il futuro di Dries Mertens è ancora molto incerto.

Il belga non è più un giocatore del Napoli dallo scorso 30 giugno, tuttavia ci sono ancora delle possibilità, anche se molto poche, di poterlo vedere ancora con la maglia azzurra. Tutto dipende da una possibile chiamata del presidente Aurelio De Laurentiis. La situazione di Dries Mertens, infatti, riguarda direttamente l’operatività del patron partenopeo, considerando il rapporto particolare tra le parti.

Anche lo stesso Cristiano Giuntoli, nel corso della conferenza stampa conclusiva del ritiro di Dimaro, ha ammesso che il destino del centravanti azzurro è un discorso a parte rispetto alle strategie di mercato: “Con Dries ci ha parlato il presidente. Quello che succederà in futuro non lo posso sapere. Non è paragonabile agli altri”. Su Mertens, intanto, ci sono stati interessamenti di altre squadre e proprio su una di queste ci sono delle importanti novità.

Napoli, i tifosi della Lazio chiedono a Lotito di prendere Mertens: le immagini

Chi sta seguendo l’attaccante belga è sicuramente la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, il quale ha cambiato la carriera del giocatore quando l’ha schierato come punta centrale, è da settimane che sta cercando di convincere il suo ex giocatore di trasferirsi nella Capitale. Anche i tifosi biancocelesti sperano vivamente nell’arrivo di Mertens, tantoché alcuni di loro hanno chiesto direttamente a Claudio Lotito, come mostrato nel video pubblicato da ‘Calciomercatonews’, l’ingaggio del calciatore.

Il presidente alle richieste dei sostenitori biancocelesti non ha risposto, ma è un dato di fatto che la Lazio sta spingendo per ingaggiare Dries Mertens che, però, spera ancora in accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il giocatore, nel frattempo, si sta allenando in Belgio, ma è consapevole che non può continuare ad allenarsi da solo. Il belga, infatti, punta decisamente al prossimo Mondiale e per questo ha l’urgenza di trovare una squadra. Il Napoli, dal canto suo, si sta muovendo anche su altri fronti.

Il Napoli continua a seguire Deulofeu dell’Udinese

Il club partenopeo, infatti, dopo aver perso Paulo Dybala che ha accettato di andare alla Roma, si sta muovendo per regalare a Luciano Spalletti un nuovo giocatore per la trequarti offensiva. Il nome più ‘caldo’, almeno fino a questo momento, è quello di Gerard Deulofeu, ma il Napoli deve ancora trovare un accordo con l’Udinese. Le due società stanno parlando e la svolta potrebbe arrivare a breve.