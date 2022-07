Napoli, UFFICIALE l’accordo: “Inizia una nuova epoca”

Il Napoli ha annunciato con un comunicato ufficiale di aver raggiunto un importante accordo che darà il via ad una nuova epoca

Tanto lavoro non solo sul campo ma anche fuori per il Napoli che vuole continuare a crescere anche dal punto di vista del brand e raggiungere sempre più tifosi in tutto il mondo. Negli ultimi giorni il Napoli ha annunciato un accordo con Sorare, il gioco di fantacalcio digitale che sta coinvolgendo milioni di giocatori, ma gli azzurri non si sono fermati qui.

Oggi infatti è arrivato un altro comunicato ufficiale da parte del club partenopeo che ha annunciato la partnership digitale con Onefootball, una delle più grandi piattaforme media operanti nel mondo del calcio. Una partnership molto importante che porterà tante belle iniziative per i tifosi azzurri, aprendo di fatto una nuova era.

Napoli-Onefootball: i dettagli dell’accordo

A parlare di inizio di nuova epoca è stato proprio il Napoli all’interno del proprio comunicato pubblicato sui propri canali social, rivelando tutti i dettagli di questo importante accordo. Il club azzurro, assieme a Onefootball, creerà ed offrirà video digitali e memorabilia digitali NFT ai propri tifosi che potranno scambiare, visualizzare e collezionare tutti i momenti top delle partite di Serie A della loro squadra.

Questo è, però, solo l’inizio, con il Napoli che spiega nel comunicato che nei prossimi mesi saranno annuciate altre esclusive ed esperienze inedite. Inoltre, Onefootbal comparirà sui tabelloni pubblicitari del Maradona in tutte le partite casalinghe del Napoli, offrendo contenuti speciali con i giocatori del Napoli e facendo partire campagne di coinvolgimento destinate ai tifosi.

Grande soddisfazione per questa partnership digitale da parte di Tommaso Bianchini, chief international development officer del Napoli, che si è detto contento di questo accordo che permetterà al Napoli di coinvolgere tutti i suoi tifosi nel mondo. Bianchini ha anche sottolineato come ciò sia un’importante opportunità di sviluppo del marchio del club su scala globale ed ha affermato come inizi per il Napoli una nuova era.

Entusiasmo anche da parte di Onefootball con Lucas von Cranach, fondatore e AD della piaattaforma, che ha riconosciuto ome il Napoli sia una società prestigiosa con una lunga ed importante storia. Von Cranach ha dichiarato come Onefootball lavorerà per far vivere ai tifosi azzurri un’esperienza unica attraverso la creazione di contenuti inediti. Di seguito l’annuncio da parte del Napoli di questa nuova importante partnership digitale

🤝 ONEFOOTBALL è il nostro nuovo Global Partner. Per scoprire di più clicca qui 👉 https://t.co/iRnOjTexl4@OneFootball @aera_football pic.twitter.com/83tge0dSQh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 20, 2022

Che cos’è Onefootball

Onefootball è attualmente una delle più importanti piattaforme media, se non la più importante di tutte, che operano nel mondo del calcio. Sia il sito web che l’app offrono tantissimi contenuti tra i quali news, highlights, statistiche e soprattutto partite in streaming gratuito e ciò ha avvicinato tantissimi utenti. Basti pensare che mensilmente sono più di 100 milioni gli utenti attivi sulla piattaforma, un numero davvero impressionante che racconta molto bene il successo di Onefootball

Fondata nel 2008 con sede a Berlino, Onefootball è cresciuta e si è consolidata, venendo riconosciuta in tutti il mondo ed ora tra i suoi azionisti ha alcuni dei club più famosi al mondo come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Chelsea e Liverpool.