Ostigard, il messaggio sui social è chiaro: parole inequivocabili

Leo Ostigard è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore norvegese ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi sui social

Primi giorni da giocatore del Napoli per Leo Ostigard. Dopo un lungo inseguimento il giocatore è finalmente sbarcato in azzurro. Decisiva l’offerta da 8 milioni complessivi (5 milioni + 3 di bonus) che ha convinto il Brighton. Gli inglesi avranno anche una percentuale sulla rivendita del giocatore qualora dovesse lasciare Napoli. Il ventiduenne difensore della nazionale norvegese resterà quindi in serie A, dopo che la scorsa stagione era stato ceduto in prestito al Genoa. In appena 14 partite, quelle giocate nella passata stagione nel nostro campionato, è riuscito a convincere Giuntoli a puntare su di lui.

Sono state delle prove generali, quelle con il nostro campionato, che saranno sicuramente utili nella sua nuova avventura in azzurro. Leo, come da lui stesso confermato nella conferenza stampa “a sorpresa”, ha voluto fortemente il Napoli e la sua volontà è stata decisiva per l’approdo in azzurro. Ha definito il suo approdo al Napoli “Un sogno”. Dichiarazioni che fanno capire il grande entusiasmo il cui si è calato in questa nuova avventura.

Il giovane ha le idee ben chiare anche su quello che è il suo ruolo il squadra: “Non sono venuto a sostituire Koulibaly” ha detto. il suo acquisto è infatti un colpo in ottica futura per il Napoli, che si aggiudica un giocatore duttile e dal grande potenziale. L’obbiettivo, quindi, più che sostituire o non far rimpiangere e trovare la maturità calcistica e crescere agli ordini del tecnico e del suo staff.

Ostigard si trova già aggregato al resto della squadra a Dimaro, e ha già avuto modo di ricevere le prime indicazioni e i primi consigli dal tecnico Spalletti.

Ostigard, il norvegese pronto alla sfida e lancia un messaggio: “Creiamo un legame speciale”

Una città speciale, una squadra speciale. Non vedo l'ora di incontrarvi! Creiamo un legame speciale, così insieme possiamo ottenere un grande successo!💙 https://t.co/iz0KQIeucW — Leo Skiri Østigård (@leoskirio) July 18, 2022

Nonostante la giovane età, Ostigard sembra già aver capito cosa rende Napoli una piazza diversa e così unica. “Una città speciale, una squadra speciale” ha scritto rispondendo al tweet di benvenuto della società azzurra. Poi un messaggio ai tifosi. “Non vedo l’ora di incontrarvi! Creiamo un legame speciale, così insieme possiamo ottenere un grande successo!” ha scritto. Un invito, insomma, a tutto l’ambiente affinché resti unito e parole già da piccolo leader.

Frasi non scontate, se si pensa al clima sicuramente particolare che in queste settimane si sta vivendo in casa Napoli e che, di riflesso, ha travolto anche Ostigard. Il ragazzo non sembra però volersi fare fermare dalle perplessità iniziali che in molti nutrono sul suo acquisto ed è pronto a tuffarsi nella prossima stagione.. Napoli ha il suo nuovo “vichingo” azzurro, e Spalletti si gode un altro tassello della sua rosa in attesa che il reparto venga completato con un nuovo difensore.