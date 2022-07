Ounas ha deciso il suo futuro: l’indizio social non lascia dubbi

Adam Ounas ha fatto sapere di aver preso una decisione sul proprio futuro con un indizio social che lascia spazio a poche interpretazioni

La Serie A è sempre più vicina a ripartire ed il Napoli sta lavorando sul mercato in maniera frenetica per farsi trovare pronto in vista della prima giornata. Gli azzurri si stanno muovendo tanto in entrata quanto in uscita e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il semaforo verde per gli arrivi di Deulofeu e di Kim Min-Jae

Per quanto riguarda, invece, il mercato in uscita il Napoli deve ancora risolvere la questione Adam Ounas. Il franco-algerino ha il contratto in scadenza nel 2023 e deve decidere se rinnovare il suo contratto o andare via, anche perché il Napoli non ha intenzione di perdere altri giocatori a parametro zero. A questo proposito, Ounas ha fatto sapere della decisione sul suo futuro con un indizio via social che non lascia dubbi.

Ounas smette di seguire il Napoli su Instagram: cessione in vista?

Il futuro di Adam Ounas sembra essere lontano dal Napoli il prossimo anno. Il franco-algerino, infatti, avrebbe smesso di seguire il club azzurro su Instagram, facendo dunque intuire come la cessione possa essere molto vicina. Nell’ultima stagione Ounas ha trovato poco spazio con Spalletti e difficilmente farà parte del progetto del tecnico toscano quest’anno, con la cessione che sembra così lo scenario più probabile.

Su Ounas c’è l’interesse di alcuni club di Serie A, tra cui quello del Bologna. La società emiliana vorrebbe acquistare il franco-algerino, ma solo nel caso in cui dovesse vendere Orsolini. Qualora l’ex attaccante della Juventus dovesse restare, invece, allora il Bologna si ritirerebbe dalla corsa.

Oltre al Bologna, su Ounas ci sono anche Lecce e Salernitana, mentre all’estero il giocatore ha estimatori in Ligue 1, anche se al momento non si sa quali siano le società francesi interessate al giocatore. La valutazione che il Napoli fa di Ounas è di circa 10 milioni di euro, con gli azzurri che però potrebbero abbassare le loro pretese economiche visto che si tratta di un giocatore in uscita.

Gli altri esuberi

Ounas non è l’unico giocatore ad essere destinato a lasciare il Napoli. Chi è vicino a salutare la Campania come il franco-algerino è Andrea Petagna, con l’ex Spal che si avvicina sempre di più al Monza. Le parti si stanno parlando da giorni e la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro, con il Napoli che libererebbe lo slot per far arrivare Simeone dal Verona.

Altro giocatore in uscita è Diego Demme, con l’ex Lipsia che attraverso il suo agente ha manifestato la voglia di cambiare aria. Il centrocampista potrebbe far ritorno in Germania, ma al momento non sono ancora arrivate offerte e Spalletti lo ha convocato per il ritiro a Castel di Sangro.

Da monitorare la situazione riguardo Fabian Ruiz che, come Ounas, non ha ancora rinnovato il suo contratto. Il centrocampista spagnolo, come dichiarato da Giuntoli, sta valutando il da farsi e nei prossimi giorni dovrebbe prendere una decisione definitiva. Resta in uscita anche Politano, nonostante le parole di Spalletti che ha fatto capire come sia felice di poter contare ancora su di lui.