Ex Napoli ingaggiato dal club inglese: trova squadra grazie al suo cane

Un ex calciatore del Napoli è stato ingaggiato da un club inglese dopo aver portato a spasso il suo cane: nessuno della squadra lo conosceva!

A volte bisogna cogliere i treni al volo. La vita è fatta di opportunità, occasioni irripetibili. Basta segnare un rigore e diventare l’idolo dei tifosi, di una nazione. Come Fabio Grosso insegna. Basta sbagliare un gol a porta spalancata e diventare lo zimbello di un’intera tifoseria, com’è successo a Michu, ex attaccante del Napoli.

E proprio grazie ad una strana coincidenza, un vecchio calciatore del Napoli di Edy Reja ha trovato squadra grazie al proprio cane. E’ sceso di casa, ha portato il suo amico a quattro zampe a spasso e ha incontrato un presidente di una società, che immediatamente gli ha proposto di giocare per la sua squadra. Offerta accettata e nuova avventura in Inghilterra, la prima esperienza all’estero per l’ex azzurro.

Daniele Mannini passeggia con il cane e…viene ingaggiato!

Ricordate a Daniele Mannini? La freccia azzurra del Napoli, protagonista al San Paolo per un anno e mezzo. Arrivò a gennaio 2008, nel calciomercato invernale. Il talento c’era e faceva molto comodo a Reja. Anche grazie alle sue giocate, il club azzurro centrò subito la qualificazione in Europa. Trascorse l’intera stagione 2008-09 con la maglia del Napoli, per poi finire alla Sampdoria, nell’operazione che portò Campagnaro a Castel Volturno.

Da qualche anno si era praticamente ritirato dal calcio giocato. Dopo il Napoli e la Samp, Mannini non ha brillato e ha giocato in campionati di livello inferiore, fino alla Serie C con il Pontedera. Nel 2020 abbandona il calcio e si trasferisce in Inghilterra: cambia vita. Diventa responsabile vendite di un fornitore di alimenti. Il pallone sembra un lontano ricordo, fino a quando…porta il cane a spasso per strada e incontra un presidente di una società inglese di decima divisione.

I due si fermano a parlare con i rispettivi cani e Mark Smith, il presidente del Beverly Town, scopre che Mannini è stato un calciatore di Serie A. Il numero uno del club riesce a convincere l’ex ala del Napoli a firmare il contratto e da soli due giorni Daniele è diventato un calciatore della formazione neopromossa della Northern Counties East Football League.

Mannini in Inghilterra: subito l’assist all’esordio

Il centrocampista pisano classe 1983 sta vivendo questa nuova avventura in Inghilterra e si è subito messo a disposizione della squadra in pre-season. Infatti, ha servito un assist nell’ultima amichevole disputata ed è già il beniamino dei tifosi locali, oltre ad essere diventato subito il faro del Beverly Town.

L’allenatore Dave Riccardo è rimasto stupito dall’atteggiamento mostrato da Daniele in queste prime uscite con la nuova maglia: “La sua dedizione è di prima categoria. Può essere una vera ispirazione per tutti coloro che sono coinvolti nel club“.