Fabian Ruiz nel mirino del West Ham: la risposta dello spagnolo

Il West Ham ha messo nel mirino Fabian Ruiz ed ha già preso contatti con lo spagnolo, ecco la sua risposta.

Nella giornata di ieri ha avuto inizio la seconda parte del ritiro del Napoli, con gli azzurri che si sono spostati in Abruzzo a Castel di Sangro dove mercoledì giocheranno la loro terza amichevole contro l’Adana Demirspor. A questo primo allenamento in Abruzzo hanno partecipato anche i nuovi arrivati Ostigard e Mathias Olivera, con quest’ultimo che ha svolto l’intera seduta in gruppo.

A Castel di Sangro non saranno solo giorni di duro allenamento, ma anche di mercato con Spalletti che si aspetta l’arrivo di ulteriori rinforzi. Tuttavia, il tecnico toscano potrebbe anche vedere andare via alcuni giocatori come ad esempio Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli azzurri ed il West Ham è piombato su di lui per valutare se ci sono margini per portarlo in Inghilterra. La risposta di Fabian, però, non si è fatta attendere.

Il West Ham su Fabian Ruiz: no dello spagnolo

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante il corteggiamento forte del West Ham, Fabian Ruiz ha detto no agli Hammers. Lo spagnolo ha rifiutato in maniera categorica l’offerta inglese secondo il quotidiano romano, con il centrocampista che vorrebbe lasciare il Napoli solamente per tornare in Spagna.

Al momento, però, non sono arrivate offerte dalla Liga ed allora si sono aperti anche spiragli per un possibile rinnovo del contratto. Nella sua ultima conferenza stampa, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha dichiarato come assieme a Fabian Ruiz si stiano valutando tutte le possibili opzioni e l’ex Betis sta ora pensando di rinnovare.

Il West Ham, tuttavia, non vuole arrendersi e nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo assalto. Gli Hammers stanno puntando molto all’Italia in questo periodo per rinforzarsi e per l’attacco sono ormai vicinissiimi all’acquisto di Gianluca Scamacca, con l’attaccante del Sassuolo che piaceva anche al Napoli che lo avrebbe voluto acquistare solo in caso di partenza di Osimhen.

Zielinski-West Ham: si continua a trattare

Fabian Ruiz non è l’unico giocatore del Napoli che piace al West Ham. Gli inglesi, infatti, sono anche interessati a Piotr Zielinski ma, come scrive sempre il Corriere dello Sport, il Napoli ha rifiutato la prima offerta di 20 milioni di euro. Diversamente da Fabian Ruiz, però, gli azzurri si sono detti disponibili a cedere il centrocampista polacco e le parti stanno continuando a trattare.

Il Napoli non ha intenzione di svendere Zielinski, con il centrocampista che viene valutato almeno 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni possibile un nuovo rilancio da parte del West Ham che sta lavorando anche per abbassare le pretese per gli azzurri, considerato che gli Hammers dovranno già spendere più di 40 milioni per acquistare Scamacca.

Nel caso in cui uno tra Fabian Ruiz e Zielinski dovesse partire, scrive il quotidiano romano, il Napoli ha già pronta l’alternativa. I partenopei hanno deciso di puntare su Antonin Barak del Verona e ne stanno già parlando con il club veneto nell’ambito della trattativa che dovrebbe portare in Campania il Cholito Simeone.