Fabian Ruiz, arriva la svolta: il Napoli ha deciso il suo futuro

Futuro in bilico per Fabian Ruiz. Il Napoli ha deciso: gli azzurri prendono l’iniziativa e fanno la prima mossa

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha infatti una situazione contrattuale abbastanza complicata. Il suo accordo con il Napoli scadrà infatti il prossimo anno, nel Giugno del 2023, e gli azzurri sono al lavoro per scongiurare l’ipotesi peggiore: quella di un addio a parametro zero che vanifichi l’investimento fatto sul giocatore e costringa il Napoli a perdere un importante asset senza ricavarne nessun beneficio.

Va da sé, dunque, che le soluzioni in mano al ds azzurro Cristiano Giuntoli per scongiurare l’opzione “andare a scadenza” sono principalmente due. La prima è quella di una cessione del giocatore in questa sessione di mercato. Al momento però questa ipotesi appare più complicata del previsto. Fabian è un giocatore gradito a diversi club europei, nessuno, però, sino ad ora si è fatto avanti con una proposta concreta per acquistarne il cartellino. Il Napoli non intende svendere uno dei suoi gioielli. La richiesta degli azzurri rimane fissa sui 30 milioni. All’orizzonte però, come detto, non sembra esserci nessun acquirente in grado di soddisfarla. Agli azzurri e al giocatore non resta quindi che passare alla seconda opzione.

Fabian Ruiz, rinnovo più vicino? La mossa del Napoli

La carenza di acquirenti ha infatti riportato sorprendentemente in ballo la seconda strada, quella del rinnovo. Trovare un accordo con l’entourage del giocatore spagnolo per prolungare il contratto in scadenza per la verità è sempre stata sin dall’inizio l’ipotesi preferita dal Napoli. Sino ad ora però i tentativi azzurri si erano scontrati con la volontà di Ruiz, che non sembrava troppo intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Napoli. La mancanza di società seriamente interessate ad acquistarlo alle cifre richieste dal Napoli però stanno facendo riflettere il giocatore, e questo potrebbe a sorpresa riaprire il discorso rinnovo.

Risedersi al tavolo e trovare l’accordo rappresenta ad oggi l’unico modo per ricucire il rapporto teso venutosi a creare in questi mesi con il giocatore. La possibilità di un nuovo braccio di ferro e di un secondo caso Milik spaventa, ecco perché il Napoli sarebbe pronto a fare il primo passo.

Come riportato da Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, i dialoghi tra il Napoli e Fabian Ruiz sul fronte rinnovo potrebbero presto entrare nel vivo. La società azzurra avrebbe in mente di proporre un nuovo accordo al giocatore, un contratto con aumento di stipendio che porterebbe a 3,3 milioni netti il guadagno netto dello spagnolo. Il futuro del centrocampista, insomma, è ancora un rebus, ma le chance di vederlo in azzurro anche nella prossima stagione sono nettamente in crescita rispetto a qualche settimana fa. Adesso il rinnovo non è più una utopia.