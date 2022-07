Lozano, l’annuncio è definitivo: l’attaccante lo ha deciso oggi

Indizio di mercato per Hirving Lozano? La decisione del Chucky sul futuro fa discutere: è ufficiale, ha già deciso

Hirving Lozano continua ad essere un giocatore particolarmente ambito sul mercato. L’attaccante piace molto, soprattutto in Premier, ma il Napoli non sembra intenzionato a farlo partire per una cifra al di sotto di quello che è ritenuto il valore di mercato del talento messicano. Per Lozano il Napoli chiede non meno di 30 milioni, una cifra che al momento nessuno sembra disposto a mettere sul piatto nonostante qualche offerta minore. Ecco perché una permanenza in azzurro anche in questo avvio di stagione sembra salvo clamorosi stravolgimenti l’ipotesi più probabile, per poi fare il punto della situazione sul suo futuro a Gennaio o al più tardi l’estate prossima (il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024, la sua situazione contrattuale può ancora dunque essere gestita e valutata con calma).

Intanto però Lozano si è portato avanti sul discorso “futuro”, prendendo una decisione davvero importante per quanto riguarda la sua carriera, che inevitabilmente finirà con l’impattare anche i rapporti futuri con il Napoli. Il giocatore ha infatti deciso di cambiare il procuratore che gestisce i suoi interessi economici, e dunque le varie trattative legate al suo futuro professionale per suo conto.

Lozano, importante novità sul futuro: il Chucky cambia agente

👋 Welcome to Unique Sports Group, Hirving! 🇲🇽 Proud to start the week by announcing that @HirvingLozano70 has joined the Unique family #BeUnique pic.twitter.com/hrHZbTmHWk — Unique Sports Group (@UniqueSG) July 25, 2022

Sin dagli esordi nel grande calcio gli interessi di Lozano sono stati infatti seguiti da Mino Raiola, che aveva avuto un ruolo fondamentale anche nel suo trasferimento al Napoli nel 2019. Il compianto agente, scomparso lo scorso 30 Aprile, era legato da un rapporto di profonda stima e affetto con il “Chucky“, tanto che il calciatore gli aveva dedicato un post davvero strappalacrime in occasione della sua scomparsa. “Ho avuto la fortuna di conoscerti e di apprendere tante cose da te. Uno dei più grandi maestri che resteranno negli almanacchi del calcio” aveva scritto Lozano in ricordo di Raiola subito dopo la triste notizia.

Dopo la scomparsa di Raiola, il ricchissimo portafoglio dei suoi assistiti è passato nelle mani dei suoi più stretti collaboratori, tra cui anche il fascicolo del Chucky. Lozano, però, ha preferito abbandonare la scuderia Raiola e cambiare la sua procura.

Da oggi a gestire i suoi interessi sarà la Unique Sports Group, che ha annunciato con un nuovo tweet l’ingresso in famiglia del giocatore. “Siamo fieri di iniziare la settimana annunciando che Lozano si è unito alla famiglia Unique”. Tra i giocatori sotto contratto con l’agenzia figurano anche il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, Reece James, giocatore del Chelsea, e Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco.

Sarà l’agenzia dunque l’interlocutore del Napoli per quanto riguarda il destino professionale di Lozano, e chissà che questo cambio di procura non possa cambiare anche le prospettive per quanto riguarda il futuro del Chucky al Napoli.