Mertens ritorna al Napoli? C’è un possibile scenario per Ciro in azzurro

Tra Dries Mertens e il Napoli potrebbe non essere scritta la parola fine, alcuni particolare incastri potrebbero ancora riportarlo in maglia azzurra

Quella tra il Napoli e Dries Mertens è la telenovela dell’estate. Un addio “lunghissimo”, fatto di misteri, non detti, illusioni e speranze. Quelle dei tifosi azzurri, innamorati del loro “Ciro” e convinti che in un modo o nell’altro l’accordo con l’attaccante belga sarebbe arrivato. Invece sabato scorso è arrivata la notizia che il suo contratto ormai scaduto non sarà rinnovato. Ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis a togliere gli ultimi dubbi.

Nell’intervista concessa alla radio ufficiale ha ufficialmente congedato l’attaccante, lasciando ai tifosi del Napoli tantissima amarezza. A conferma che l’addio stavolta è sicuro, è arrivato anche il saluto ufficiale del club azzurro, col solito post social con video di gol in rassegna. Da questo punto di vista tutto è andato come doveva: anche la moglie di Mertens, Kat, ha postato una storia con i toni d’addio, mentre in veste di dj indossa la maglia del Napoli scrivendo “La mia vita”. Eppure manca un passaggio. Tra i vari saluti (tra cui anche quelli di alcuni ex compagni di squadra, come Ghoulam) manca quello più atteso. Da parte di Dries Mertens, infatti, ancora silenzio.

Mertens e il possibile lieto fine a sorpresa con il Napoli

Eppure gli account social del belga sono attivi, e la sua attività in questi giorni è proseguita normalmente. Sembra strano che il calciatore non abbia pubblicato nulla a proposito del suo addio al Napoli, nemmeno per ricambiare i ringraziamenti della società. Un aspetto da non sottovalutare, che secondo qualcuno può significare molto. Ad esempio, che la storia tra il calciatore e il Napoli non sia davvero finita. L’ipotesi di Tuttosport, infatti, è che potrebbe ancora succedere qualcosa. Se il belga non dovesse ricevere proposte concrete, e se il Napoli non trovasse un nuovo attaccante valido, potrebbe riaccendersi una clamorosa trattativa per il ritorno.

Secondo il giornale sportivo, la speranza del calciatore sarebbe questa. E addirittura si ipotizza che qualcosa si stia già muovendo. L’ipotesi è che la clamorosa firma possa arrivare a pochi giorni dall’inizio del campionato. Intanto avrebbe rifiutato 2.4 milioni netti dal Napoli per un anno, e per lui non sembra ci siano trattative aperte con altre società. Tanti sondaggi, in Italia Salernitana, Lazio, Sassuolo, Inter e Milan, ma nulla di concreto. Il calciatore si allena da solo in Belgio, e forse aspetta segretamente la svolta con il Napoli per arrivare al lieto fine.